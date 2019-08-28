Новый худрук организует в Театре им. Волкова открытые репетиции и творческие вечера

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новый художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей Пускепалис готовит проект "Открытый театр", по которому будут проводиться экскурсии по зданию театра, публичные репетиции и творческие вечера артистов. Об этом худрук сообщил в интервью ТАСС.

"Я придумал новый проект, могу через ТАСС о нем объявить. Называется - "Открытый театр". Он предполагает, что сам театр становится арт-объектом. Сейчас очень модны иммерсивные спектакли, общение один на один со зрителем, наш проект будет именно таким", - сказал он.

По словам Пускепалиса, проект начнется с бесплатного просмотра открытых репетиций в кассовом зале.

"Представьте: люди заходят в кассовый зал, открыты три двери, они могут с 12:00 до 17:00 увидеть открытые репетиции всего Уильяма Шекспира", - рассказал режиссер. Он добавил, что в таких репетициях будут задействованы актеры, не сильно занятые в репертуаре. "Артисты смогут повысить свой творческих тонус, а режиссеры - увидеть их в работе, в театре должна постоянно кипеть жизнь", - подчеркнул Пускепалис.

Помимо этого, будут организованы ежедневные экскурсии, которые будут проводить актрисы театра, рассказывать об истории театра и придумывать театрализованные мифы. Также в рамках нового проекта заслуженные и народные актеры пожилого возраста, которые в силу разных причин не принимают участие в постановках, будут проводить собственные творческие вечера. "Это все пойдет на Камерной сцене театра, у каждого актера будут именные афиши, то есть это такие настоящие бенефисы", - пояснил худрук.

Пускепалис также считает, что Театр им. Волкова необходимо вовлекать в туристические программы. "В Ярославль приезжают сотни людей со всех уголков нашей страны, которые путешествуют по "Золотому кольцу", приезжают из-за рубежа - почему бы им не зайти в первый русский театр? Мне кажется, это честное отношение и для города хорошо. Если мы, условно, благодаря показу спектакля, оставим туриста в городе еще на одну ночь, это принесет в Ярославль больше денег", - отметил режиссер.

16 августа Пускепалис стал победителем конкурса концепций развития Театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. 19 августа он был представлен коллективу театра в качестве нового художественного руководителя. Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле, назван в честь основателя, купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.