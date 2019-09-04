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Освобождение от "террора совершенства". Портреты фотографа Петера Линдберга

Он умер 3 сентября в возрасте 74 лет
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Описание
Петер Линдберг, 1997 год
© Gabriele Fromm/ullstein bild via Getty Images
© Sean Gallup/Getty Images
© Andreas Rentz/Getty Images
© Andreas Rentz/Getty Images
© Andreas Rentz/Getty Images
© Anita Bugge/WireImage
© Andreas Rentz/Getty Images
© EPA/STEPHANIE PILICK
© Scott Wintrow/Getty Images
© EPA/TOBIAS KLEINSCHMIDT
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Шон Комбс, Пенелопа Крус и Петер Линдберг, 2005 год
© Djamilla Rosa Cochran/WireImage
© Giorgio Perottino/Getty Images
Петер Линдберг и Милла Йовович, 2016 год
© Frazer Harrison/Getty Images
© Frazer Harrison/Getty Images
© Gisela Schober/Getty Images
© Clemens Bilan/Getty Images
© EPA/TOBIAS KLEINSCHMIDT

3 сентября на 75-м году жизни умер знаменитый немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг.

В 70-е он стал одним из известнейших фотографов Германии и сотрудничал с журналом Stern. Международная карьера Линдберга началась в 1978 году после переезда в Париж, где он снимал известных моделей и актрис того времени. Фотографии публиковались во многих влиятельных журналах о моде и поп-культуре, таких как Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone.

Среди топ-моделей, снятых им для различных изданий, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Кейт Мосс, Татьяна Патиц, Эмбер Валлетта, Кристи Тарлингтон. Начиная с публикации в Vogue в 1990 году, в объективе Линдберга неоднократно появлялась Милла Йовович. Среди русских моделей у него снимались Наталья Водянова, Саша Пивоварова, Ольга Родионова.

Как говорил сам фотограф, в своих портретах он стремился показать людей реалистично, правдиво, "со всей честностью", освободить женщин от "террора юности и совершенства". Он был одним из первых фотографов, который добавил рекламным съемкам внутреннюю историю.

Петер Линдберг создал множество рекламных фотосессий для Calvin Klein, Chanel, DKNY, Escada, Giorgio Armani, Hugo Boss и других известных брендов. В разные годы снимал Марион Котийяр и Джуда Лоу для рекламной кампании Christian Dior.

Также Линдберг является единственным в истории фотографом, которого трижды приглашали создавать знаменитый календарь Pirelli (издания 1996, 2002 и 2017 годов). Многие из фотографий его авторства представлены в постоянных экспозициях галерей и музеев.

 

 

 

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