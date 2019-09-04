Борис Хлебников планирует приступить к съемкам нового фильма в конце лета 2020 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Режиссер Борис Хлебников, известный зрителям по мелодраме "Аритмия", заканчивает работу над сценарием нового фильма, к съемкам которого он планирует приступить в конце следующего лета.

"С Наташей Мещаниновой заканчиваем писать сценарий и заканчиваем искать финансирование на кино, которое будем снимать в конце следующего лета", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации нового киносериала "Шторм" с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях.

Детали сюжета нового проекта Хлебников раскрывать не стал.

Режиссер также отметил, что через месяц приступает к съемкам второго сезона сериала "Обычная женщина". "Теперь это будет проект для цифровой платформы, он не будет показан на ТВ, чему я рад, потому что здесь мы можем во всю силу ругаться, выпивать", - добавил он.

Сценарий сериала "Шторм" написала Наталия Мещанинова, вместе с которой Борис Хлебников работал над "Аритмией". Сразу два эпизода этого сериала появятся на онлайн-платформе Start 5 сентября. Далее эпизоды оригинального проекта видеосервиса Start - производство Start и кинокомпании "Марс Медиа" - будут выходить на платформе по одному в неделю по четвергам.

"Шторм" - драма о противостоянии двух друзей-полицейских, которые стали врагами из-за определенных жизненных обстоятельств. Один из героев, который работает в отделе по борьбе с коррупцией, идет на преступления, чтобы достать деньги на операцию больной жене. Второй пытается раскрыть эти преступления.