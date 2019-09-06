Марио Касас готов сыграть в русском ремейке фильма "Три метра над уровнем неба"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Испанский киноактер Марио Касас, приехавший в Россию на презентацию сериала "Влечение", готов сыграть в русском ремейке самого известного фильма с его участием - картине "Три метра над уровнем неба". Об этом артист рассказал в пятницу в интервью ТАСС.

Касас поинтересовался, не планируют ли в России снимать ремейк мелодрамы "Три метра над уровнем неба" (в Испании были сняты сразу два фильма про девушку из богатой семьи и юношу-бунтаря).

"Если что, я мог бы сняться [в России] в чем-то подобном, имейте это в виду", - сказал актер. Он также признался, что готов и к другим проектам с российскими режиссерами. "Конечно, мне было бы очень интересно поработать с российским режиссером, - признался Касас. - Как раз недавно об этом думал. Знаю, что недавно в России снимался Антонио Бандерас, почему бы не повторить его опыт?". Он добавил, что открыт для предложений.

Касас после дебюта в 2006 году в картине Антонио Бандераса "Летний дождь" также снимался в фильме "Ведьмы из Сугаррамурди" Алекса де ла Иглесиа (восемь премий "Гойя"), фантастическом сериале "Ковчег", картинах "Невидимый гость", "Пальмы в снегу" и других кинолентах. При этом он отметил, что, возможно, еще поработает с Бандерасом. "Хотим в будущем году объявить о совместных планах", - сказал актер.

Касас уже второй раз приезжает в Россию. "Был в Москве пять лет назад с фильмом "Ведьмы из Сугаррамурди", - пояснил артист. - Приезжали на три дня, немного погуляли по центру города. Было очень холодно, близко познакомиться с Москвой не удалось. Сейчас приехал вместе с сестрой, надеюсь наверстать упущенное". В частности, актер планирует "увидеть Кремль, сфотографироваться, погулять".

Сериал "Влечение" рассказывает об успешном бизнесмене Марко Муре (Марио Касас) - управляющем одной из технологических компаний. Премьера сериала состоится осенью на онлайн-сервисе more.tv.