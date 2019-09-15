Мединский: проект постановления о компенсациях затрат на киносъемки можно улучшить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что содержание разработанного Минэкономразвития проекта постановления о выделении из бюджета РФ средств на международные рибейты - возмещение части затрат на съемки фильмов - вызывает вопросы и может быть улучшено. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье перед экскурсией для представителей международных кинокомпаний в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге .

"Проект постановления правительства Российской Федерации "О государственной поддержке организаций кинематографии, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации" вызывает вопросы. С концепцией постановления ознакомился, мне кажется ее можно улучшить, и уже на следующей неделе мы обсудим этот вопрос с министром [экономического развития РФ Максимом] Орешкиным", - сказал он.

Ранее ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития сообщали, что министерство намеревалось внести в правительство проект постановления о выделении из бюджета РФ средств на международные рибейты в первой декаде сентября. В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии сообщил, что готов рассмотреть вопрос внедрения в России правил рибейта. Он отмечал, что необходимо просчитать вопрос дохода бюджета от внедрения такой системы.

"Без дополнительного административного, организационного и финансового стимулирования завлечь крупные киностудии довольно тяжело. Компания HBO снимала в Петербурге некоторые эпизоды сериала "Екатерина Великая", могли бы снять весь сериал здесь, чего бы нам хотелось", - добавил Мединский.

Оценивая перспективы Санкт-Петербурга как локации для киносъемок, министр подчеркнул уникальность города. "Санкт-Петербург является уникальной локацией в мире, один из уникальнейших городов. Он привлекает своей архитектурой и историей людей со всего мира", - добавил он.

Об экскурсии в Эрмитаже

Министр культуры России провел в воскресенье встречу-экскурсию для представителей руководства Universal, Blumhouse, Legendary и других крупных кинокомпаний, а также независимых кинопродюсеров в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось в рамках 43-го Синепозиума в Санкт-Петербурге.

43-й Синепозиум проходит с 13 по 16 сентября в партнерстве с комитетом по развитию туризма в Санкт-Петербурге, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.