Фильм "Оно-2" вторую неделю удерживает лидерство в российском прокате

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фильм ужасов "Оно-2" (It: Chapter Two) вторую неделю подряд становится лидером проката в России и СНГ. За прошедшие выходные картина режиссера Андреса Мускетти собрала 211,5 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 сентября.

Фильм вышел на российские экраны 5 сентября и за все время проката собрал более 933 млн рублей. Картина стала продолжением фильма "Оно" (It) 2017 года, основанного на одноименном романе писателя Стивена Кинга. Сюжет возвращается к героям первой части спустя 27 лет и вновь сталкивает их с демоническим клоуном Пеннивайзом. Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн, Билл Скарсгард, Джеймс Макэвой и другие.

На второй строчке рейтинга расположилась комедия "Стриптизерши" (Hustlers), которая вышла на российские экраны 12 сентября и собрала в прокате по итогам уик-энда 68 млн рублей. Картина режиссера Лорин Скафарии рассказывает о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, которые лишились банковских сбережений после финансового кризиса и задумали аферу по возвращению средств. В фильме снялись Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Карди Би и другие.

Третье место по кассовым сборам занял фильм "Щегол" (The Goldfinch), основанный на одноименном романе американской писательницы Донны Тартт (2013), получившей за него Пулитцеровскую премию. Картина режиссера Джона Краули рассказывает историю мальчика, выжившего во время теракта в Метрополитен-музее и получившего в подарок картину голландского художника Карела Фабрициуса "Щегол". Фильм вышел на российские экраны 12 сентября и за первые дни показа собрал 35,8 млн рублей.