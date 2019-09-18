Бывший депутат Госдумы Шемякин выиграл конкурс на должность гендиректора Росгосцирка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Владимир Шемякин выиграл конкурс на должность генерального директора Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк), передает корр. ТАСС по итогам очной защиты в среду претендентами своих программ деятельности Росгосцирка в Министерстве культуры РФ.

"На втором этапе было два кандидата, оба представили презентации, ответили на все вопросы, обсуждение проходило в течение трех часов. Мнение экспертного сообщества и комиссии полностью совпало. По результатам победителем был избран Владимир Шемякин", - сказал замминистра культуры РФ Павел Степанов.

С 6 апреля 2019 года Шемякин занимал должность и. о. гендиректора Росгосцирка, на которой он сменил Сергея Белякова. Конкурс на пост гендиректора компании был объявлен Минкультуры 12 августа, прием заявок завершился 6 сентября. Всего в министерство поступило четыре заявки: от Сергея Белякова, Вадима Гаглоева, Владимира Петухова и Владимира Шемякина. С победителем конкурса Минкультуры заключит трудовой договор на срок не более пяти лет.

"Первые шаги в должности уже сделаны, мы будем продолжать то, что мы начали. Я считаю, что если мы будем делать те простые дела, о которых я сегодня говорил, три вещи - творчество, маркетинг и инфраструктура, то будет успех. Нам нужны хорошие программы и молодые люди", - сказал Шемякин журналистам.

Шемякин родился 16 апреля 1969 года в поселке Ревякино Ясногорского района Тульской области. Окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л. Толстого по специальности "Филология", позднее получил степень магистра делового администрирования по специальности "Стратегический менеджмент и предпринимательство" в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В декабре 2011 года Шемякин был избран депутатом Госдумы шестого созыва от Республики Марий Эл. С декабря 2011 года по октябрь 2013 года занимал пост зампредседателя думского комитета по делам национальностей. Занимает пост председателя совета директоров холдинга "Медиа траст".

Росгосцирк - одна из самых крупных цирковых компаний в мире. Ее история началась в 1919 году, а на данный момент она объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. сотрудников, среди которых сотни артистов, ставших победителями самых престижных международных фестивалей и конкурсов.

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