Выставка Гарри Бенсона, снимавшего Beatles и президентов США, открылась в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие первой в России выставки Гарри Бенсона, автора самых популярных фотографий группы The Beatles, а также запечатлевшего президентов США, состоялось в среду вечером в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Автор, которому в декабре исполнится 90 лет, лично приехал на открытие выставки и признался, что хотел бы сфотографировать президента России.

"Для меня большая честь быть здесь. Должен сказать, что изначально я не был рок-н-ролльным фотографом, я был фотографом, который работал в новостях. Но и The Beatles тогда были новостью, и репортеры со всего мира тогда охотились за ними, чтобы сделать материал", - рассказал Бенсон.

Он добавил, что в качестве фоторепортера освещал не только "битломанию", но и такие темы, как борьба за гражданские права чернокожих в южных штатах США.

"И я горжусь, что эти темы входят в круг тем, которые я как фотограф в свое время освещал. Я сфотографировал 12 последних президентов США. Я был рядом с Бобби Кеннеди, когда тот был убит… Я фотографировал Барышниковы и Нуреева, Солженицына", - добавил Бенсон.

Фотограф сказал, что хотел бы сфотографировать президента РФ Владимира Путина.

"У него замечательное лицо, мне нравятся его глаза. И это мировой лидер, который, пожалуй, выглядит лучше всех", - отметил Бенсон.

Основу выставки в Центре фотографии им. Братьев Люмьер составляют фотографии группы The Beatles, с которой Бенсон работал в 1964-1966 годах. Гарри следовал за музыкантами, снимая концерты во Франции, первую поездку в США и выступление на популярной американской телевизионной передаче "Шоу Эда Салливана", турне по Нидерландам и Дании, съемки первого фильма о группе - "The Beatles: 8 дней в неделю. В экспозицию вошли культовые кадры "битлов", среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира и одним из самых известных спортсменов в истории Мухаммедом Али (1964) и "Битва подушками" (1964), включенная в список "100 самых влиятельных фотографий" журнала Time.

Выставка также охватывает "американский период" творчества Бенсона. Представлены фотографии политических лидеров, деятелей культуры, представителей мира искусства. В их числе "Поцелуй супругов Клинтон", танец четы Рейган и Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды. Для публики экспозиция будет открыта с 19 сентября по 19 января.

О фотографе

Гарри Бенсон - шотландский фотожурналист. Всемирная известность пришла к нему после того, как он приехал в Америку вместе с группой The Beatles в 1964 году. Бенсон фотографировал каждого американского президента от Эйзенхауэра до Трампа, снимал Мухаммеда Али, Элизабет Тейлор, Майкла Джексона, был на похоронах Мартина Лютера Кинга. Его репортажи публиковались в журналах Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker.