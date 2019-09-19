Выставка Гарри Бенсона — The Beatles, Трамп и миллион долларов наличными

Гарри Бенсон — шотландский фотограф, сейчас ему 89 лет. Он ездил вместе с легендарными The Beatles в их турне, для него позировали Элизабет Тейлор, Эми Уайнхаус, Майкл Джексон, Бобби Фишер, Роман Полански и многие-многие другие. Несколько раз его объявляли фотографом года по версии Национального сообщества фотографов США, у него множество других профессиональных наград.
Работы Бенсона прославились так сильно, что каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ними. Ему удавалось получать уникальные кадры — теплые, нежные, пронизанные особым чувством, будто ты тоже стоишь рядом. Вспомнить хотя бы знаменитую "Битву подушками", где в номере отеля шутливо дерутся участники группы The Beatles.
В Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве 19 сентября открывается его первая в России фотовыставка "The Beatles и не только", она продлится до 19 января 2020 года. Специально к этому событию автор прокомментировал несколько своих самых популярных работ.
Президент Билл Клинтон и его супруга Хиллари перед поцелуем. Литл-Рок, штат Арканзас, 1992 год
"Я люблю эту фотографию, потому что их губы еще не встретились. Это было тихое и спокойное время перед их переездом в Вашингтон и инаугурацией".
The Beatles и Кассиус Клей (Мухаммед Али) в спортивном зале. Майами, штат Флорида, февраль 1964 года
"Мы были в Майами на съемках второго телешоу Эда Салливана. Я увидел, как Клей по телевизору кричит о том, как он прекрасен и что он собирается победить чемпиона Сонни Листона. Я подумал, что это будет хорошая фотография — но Beatles хотели увидеть Сонни Листона, чемпиона. Тот отказал им и назвал их "задницами". Тогда я отвел их в тренажерный зал на Пятой улице, где тренировался Клей. Он заставил их бегать, лежать на полу, называть его "самым великим" и "самым красивым".
Клей изменил свое имя на Али после того, как он выиграл титульный бой в супертяжелом весе против Сонни Листона в конце того же месяца".
The Beatles во время сочинения песни I feel fine. Отель "Георг V", Париж, январь 1964 года
"Сначала Джон сел за рояль в своем номере, потом Пол присоединился к нему, и они начали сочинять песню. Они даже не обращали внимания на то, что происходило вокруг них. Джордж и Ринго сидели на заднем плане, пока Пол и Джон работали. Они даже не заметили, как я сделал фото, но и не возражали против этого".
Френсис Бэкон, 1975 год
"Этот пугающий британский художник был в Нью-Йорке на монтаже своей выставки в Метрополитен-музее. После этого мы запрыгнули в машину и отправились в трущобы на улице Бауэри, где, по словам Бэкона, он чувствовал себя более комфортно. Он шутил со случайными незнакомцами в местных барах, он сказал мне, что иногда находит вдохновение для некоторых своих работ именно в таких поездках по центру города".
Дональд Трамп. Атлантик-Сити, Нью-Джерси, 1990 год
"В отеле-казино Taj Mahal в Атлантик-Сити будущий президент обратил внимание на зону безопасности, она называлась "клетка", он что-то упомянул о миллионе долларов. Я сказал, что никогда не видел миллион долларов наличными и мог бы сделать хороший кадр. Мы шли в окружении вооруженных охранников. Даже несмотря на то, что у нас не было доступа к секретной информации, мы вызвали переполох. Несколько крупье собрались снаружи, чтобы посмотреть на это".