Выставка Гарри Бенсона — The Beatles, Трамп и миллион долларов наличными

Гарри Бенсон — шотландский фотограф, сейчас ему 89 лет. Он ездил вместе с легендарными The Beatles в их турне, для него позировали Элизабет Тейлор, Эми Уайнхаус, Майкл Джексон, Бобби Фишер, Роман Полански и многие-многие другие. Несколько раз его объявляли фотографом года по версии Национального сообщества фотографов США, у него множество других профессиональных наград.

Работы Бенсона прославились так сильно, что каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с ними. Ему удавалось получать уникальные кадры — теплые, нежные, пронизанные особым чувством, будто ты тоже стоишь рядом. Вспомнить хотя бы знаменитую "Битву подушками", где в номере отеля шутливо дерутся участники группы The Beatles.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве 19 сентября открывается его первая в России фотовыставка "The Beatles и не только", она продлится до 19 января 2020 года. Специально к этому событию автор прокомментировал несколько своих самых популярных работ.

Президент Билл Клинтон и его супруга Хиллари перед поцелуем. Литл-Рок, штат Арканзас, 1992 год

"Я люблю эту фотографию, потому что их губы еще не встретились. Это было тихое и спокойное время перед их переездом в Вашингтон и инаугурацией".