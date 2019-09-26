Александр Лукашенко поздравил Олега Басилашвили с юбилеем

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг поздравил российского актера театра и кино, Народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием. Об этом сообщает агентство БелТА .

"Вы принадлежите к выдающейся плеяде актеров, без которых трудно представить современное сценическое искусство. Уникальный талант и высокое профессиональное мастерство позволили вам сыграть в любимых многими поколениями фильмах яркие характерные роли, которые покорили сердца миллионов зрителей", - отмечается в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии хорошо знают и высоко ценят творчество Басилашвили. "Пусть ваша плодотворная деятельность и впредь дарит преданным поклонникам радость и хорошее настроение", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал актеру новых свершений, здоровья, счастья и благополучия.

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. В 1956 годе окончил Школу-студию МХАТ, по распределению был направлен в Сталинградский драматический театр (ныне - Волгоград), однако в том же 1956 году переехал в Ленинград, где поступил в Театр имени Ленинского комсомола.

В 1959 году перешел в Ленинградский Академический Большой драматический театр имени М. Горького (ныне - им. Г. А. Товстоногова; БДТ), со второй половины 1960-х годов стал одним из ведущих актеров театра. На сцене БДТ сыграл около 50 ролей. В кино наибольшую популярность Басилашвили принесли роли в картинах Георгия Данелия и Эльдара Рязанова.