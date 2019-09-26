Матвиенко поздравила Басилашвили с 85-летием

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неповторимая игра народного артиста СССР Олега Басилашвили всегда определяет атмосферу фильмов и спектаклей с его участием, которые хочется пересматривать, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме в день 85-летия артиста.

"Человек многогранного таланта, замечательный актер, долгие годы вы дарите людям свое творчество, любимое разными поколениями. Ваше мастерство, энергетика, неповторимая игра всегда определяют стиль и атмосферу фильмов и спектаклей с вашим участием, которые хочется смотреть снова и снова", - написала Матвиенко.

Она добавила, что в каждой из работ Басилашвили - огромный труд, житейская мудрость и глубина. "Спасибо вам за большой вклад в развитие российской культуры, высочайший профессионализм и настоящую преданность делу", - подчеркнула спикер.