Медведев заявил, что Басилашвили стал любимым актером для многих поколений

"Открытость и неравнодушие вы пронесли через все свое творчество, стали любимым актером для многих поколений. Каждый ваш образ - точный, честный портрет не просто человека, но и целой эпохи. Ваши герои - сложные и неоднозначные, но при этом абсолютно естественные и живые. Ими восхищаются, с ними спорят, их считают реальными современниками. Ведь вы не просто исполнитель, но и создатель своих ролей, их соавтор и сорежиссер", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что особого уважения достоин талант Басилашвили как чтеца. По словам Медведева, актер заставляет по-новому звучать строки выдающихся поэтов и проникает в самую суть их произведений.

Олег Басилашвили - российский актер, народный артист СССР (1984). Снимался в фильмах "Служебный роман", "Осенний марафон", "Вокзал для двоих" и другие.