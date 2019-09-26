{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев заявил, что Басилашвили стал любимым актером для многих поколений

Премьер поздравил артиста с 85-летием

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

На эту тему
Карен Шахназаров: отношение Басилашвили к роли Воланда было поразительным

"Открытость и неравнодушие вы пронесли через все свое творчество, стали любимым актером для многих поколений. Каждый ваш образ - точный, честный портрет не просто человека, но и целой эпохи. Ваши герои - сложные и неоднозначные, но при этом абсолютно естественные и живые. Ими восхищаются, с ними спорят, их считают реальными современниками. Ведь вы не просто исполнитель, но и создатель своих ролей, их соавтор и сорежиссер", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что особого уважения достоин талант Басилашвили как чтеца. По словам Медведева, актер заставляет по-новому звучать строки выдающихся поэтов и проникает в самую суть их произведений.

Олег Басилашвили - российский актер, народный артист СССР (1984). Снимался в фильмах "Служебный роман", "Осенний марафон", "Вокзал для двоих" и другие.

Мнение
Карен Шахназаров: отношение Басилашвили к роли Воланда было поразительным
Карен Шахназаров — о том, что он ценит больше всего в Олеге Басилашвили, которому сегодня исполняется 85 лет
Читать полностью