Мединский считает Захарова художником огромного дарования и колоссальной эрудиции

"Художник огромного дарования, колоссальной эрудиции и исключительных человеческих качеств Марк Захаров прожил долгую, яркую и достойную жизнь, всецело посвятив ее сцене", - привели слова Мединского в пресс-службе.

Он отметил, что с именем Захарова связана целая эпоха в театральном и кинематографическом искусстве России. "Богатое наследие Марка Захарова измеряется не только выдающимися работами, которые давно стали частью сокровищницы отечественной культуры, но и целой плеядой видных и талантливых артистов, которых он, будучи непревзойденным педагогом, взрастил в "Ленкоме", - добавил министр.

По словам Мединского, сам он, "как человек, который вырос на спектаклях и фильмах Захарова, имел счастье много и плодотворно общаться с мастером", и смерть режиссера - "это невосполнимая утрата не только для семьи и коллектива "Ленкома", но и для миллионов поклонников, для всей российской культуры". Работы Захарова, "проникнутые тонкой иронией, справедливостью и любовью к людям, помогают нам, его соотечественникам, быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к другу", считает глава Минкультуры РФ.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".