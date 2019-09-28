Постановку "Капкана" Захарова закончат, но премьера может сдвинуться

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Капкан", работу над которым не успел завершить режиссер Марк Захаров, может не состояться в намеченные даты, однако постановка обязательно будет закончена. Об этом заявил директор театра "Ленком" Марк Варшавер в субботу в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Премьера может не состояться 2-3 декабря, хотя мы начали уже даже продавать билеты <...> Марк Анатольевич еще несколько дней назад, мы с ним общались, он рвался в театр, хотел репетировать. Он очень любил жизнь, и врачи даже говорили, как он борется за жизнь, как он хочет скорее прийти в театр и продолжить репетиционный процесс, - сказал он. - Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове".

"Мы обязательно будем делать все то, что он нас просил. И обязательно спектакль, который он начал ставить, мы обязательно поставим в его честь, чтобы его вспоминать еще много-много лет", - добавил Варшавер.