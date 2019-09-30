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Умер Марк Захаров

Власти Москвы считают, что "Ленком" не утратит своих позиций после ухода Захарова

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский пожелал директору театра сил и выдержки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Ленком" не утратит лидирующих позиций после смерти своего художественного руководителя Марка Захарова, считает глава столичного департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

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Марк Захаров умер в субботу после продолжительной болезни. Режиссеру было 85 лет.

"Я уверен в Марке Борисовиче [Варшавере, директоре театра "Ленком"]. <...> Мы неоднократно видели, как уход большого мастера приводил к дестабилизации коллектива, потом бывали не самые красивые истории внутри коллективов, терялись уникальные театральные институции, которые увязали в конфликтах, разборках. Это самый страшный сценарий, который только можно представить для театра, остающегося без выдающегося человека. Но я не сомневаюсь ни на секунду, что, как самый близкий и надежный соратник, Марк Борисович способен сделать так, что эта утрата, тем не менее, не позволит, чтобы наш "Ленком" утратил свои лидирующие позиции", - сказал он на заседании руководителей театров Москвы в понедельник.

Он отметил, что у Варшавера и Захарова были "самые идеальные" отношения, которые можно представить между худруком и директором театра, и пожелал директору "Ленкома" сил и выдержки.

"Только в ваших руках провести наш театр, являющийся абсолютно уникальным явлением, через все непростые моменты. Чтобы театр имени Захарова, как мы сегодня уже говорим, был не просто имени, ведь главное не в вывеске, а в том, что на сцене. На ваши плечи легла двойная ответственность", - добавил Кибовский, обращаясь к Варшаверу.

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Кибовский, Александр ВладимировичЗахаров, Марк АнатольевичУмер Марк Захаров
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