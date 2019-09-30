Память Марка Захарова почтили на встрече руководителей театров в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Память народного артиста СССР, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, который умер в субботу в возрасте 85 лет, почтили в понедельник вечером на заседании руководителей театров в Москве.

"Марк Анатольевич - это человек, который имел свой стиль, покорял самые высокие вершины творчества, каждая его постановка, каждый его фильм продолжает жить спустя десятилетия. Поистине трудно переоценить тот вклад, который он внес в нашу культуру. Почтим его память минутой молчания", - сказал замминистра культуры РФ Павел Степанов.

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Режиссер был госпитализирован 20 августа в столице с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".