Назарбаев рассказал, что собирается провести выставку собственных картин

НУР-СУЛТАН, 11 октября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью журналистам республиканского телеканала "Хабар", что рисует картины маслом и собирается провести их выставку. Трансляция интервью прошла в пятницу.

"Давным-давно такая мечта была. Я потихоньку маслом рисую пейзажи. <...> В музее, наверное, выставлю. Говорят, 30 полотен надо, чтобы выставить. У меня уже 30 есть", - рассказал Назарбаев, отвечая на вопрос о том, как он проводит свободное время.

Он отметил, что давно хотел заняться рисованием, но на это не было времени. "Наверное, это не шедевры, но очень просят друзья, знакомые. Я им говорю: "Подождите, сначала закончу [картины], выставлю, потом уже будете брать", - уточнил первый президент Казахстана.

По его словам, когда оставляешь работу, нельзя сидеть без дела, нужно заставлять мозг работать. "Я много читаю сейчас разной литературы, до которой руки не доходили - и политическую, естественно, и мировую художественную литературу, книг у меня собрано много. Я сейчас перечитываю Ремарка, очень интересные, жизненные у него произведения. Когда в молодости читал, не обращал на это внимания - сейчас перечитываешь, совсем по-другому смотришь на это. Бальзака люблю читать, Толстого. Так что времени лишнего, праздного у меня нет", - подчеркнул Назарбаев, отметив, что хочет больше времени проводить с детьми и внуками.