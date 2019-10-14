Минкультуры поддержало упрощение возрастной маркировки

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поддерживает инициативу Государственной думы по упразднению всей возрастной маркировки, кроме "18+", на произведениях искусства. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

"Мы рады, что сейчас в Государственной думе такой подход встречает понимание - упростить эту практику, уменьшить количество ограничений, связанных с возрастной маркировкой. Те ограничения, которые останутся, должны быть в абсолютном исполнении, не должно быть никаких способов обойти их, - сказал он. - Подходы депутатов к снятию излишних ограничений и ужесточение требований по соблюдению действующей - они мной полностью разделяются. Ведомство с самого начала придерживалось именно этих принципов".

По словам министра, излишнее количество ограничений делает сложным контроль за их исполнением. "Сегодня каждый фильм получает ограничения, но при этом никто не следит за тем, ходят дети на фильмы с маркировкой "18+" или не ходят, никакой нет ответственности на кинопрокатчиках и кинотеатрах в плане ограничения доступа", - считает министр.

Депутатский законопроект, упраздняющий большую часть существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, был перевнесен в Госдуму 9 октября. Инициаторами выступила группа членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской.

Согласно законопроекту, обязательным останется лишь отсечение "18+", промежуточная маркировка от "0+" по "16+" будет упразднена. Вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться более общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и иные сходные по смыслу словосочетания.