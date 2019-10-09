В Госдуму перевнесли законопроект об упразднении всей возрастной маркировки, кроме "18+"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Доработанный депутатский законопроект, упраздняющий большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, перевнесен в Госдуму. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

В исходной редакции законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. Кабмин выразил готовность поддержать его при условии доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.

Согласно доработанному законопроекту, обязательным останется лишь отсечение "18+". Промежуточная маркировка от "0+" по "16+" больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма. Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться более общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и иные сходные по смыслу словосочетания.

Как следует из документа, допускается распространение без знака информационной продукции "рекомендуемых в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов" - за исключением литературы категории "18+", на нее ограничения сохранятся.

В исходной версии законопроекта предлагалось также разрешить не маркировать значком возрастной категории советские фильмы и кинокартины, показ которых осуществляется без прокатного удостоверения. Как пояснила Ямпольская, авторы документа от идеи не отказываются, но "лучше сейчас принять законопроект принципиально, а потом уже отдельно поработать по кинематографу ко второму чтению".