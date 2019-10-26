Актер Николай Караченцов увековечен в образе графа Резанова

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), на котором он запечатлен в образе графа Резанова - главного героя легендарного спектакля "Юнона и Авось" - будет открыт в воскресенье, в день 75-летия со дня рождения актера, на его могиле на Троекуровском кладбище. На церемонии будет присутствовать коллектив Московского государственного театра "Ленком", где знаменитый артист прослужил почти сорок лет, сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Сегодня мы соберемся на кладбище, чтобы присутствовать на открытии памятника нашему любимому Николаю Петровичу Караченцову, великому актеру, одному из основателей нашего театра "Ленком". Кстати, эту аббревиатуру также придумал Караченцов", - сказал Варшавер.

Он напомнил, что Караченцов поступил в труппу "Ленкома" (тогда - Театра имени Ленинского комсомола - прим. ТАСС) в 1967 году сразу по окончании Школы-студии МХАТ. В 1973 году в театр пришел режиссер Марк Захаров, который занял молодого актера Караченцова в самом первом своем спектакле "Автоград ХХI". Вторым захаровским спектаклем стал "Тиль" по роману Шарля де Костера, где Караченцов блистательно исполнял заглавную роль. Но, бесспорно, самой знаковой работой стал для Караченцова граф Резанов в легендарном спектакле "Юнона и Авось", в котором он играл более 20 лет.

"Николай Петрович был великолепен, неподражаем во всех ролях, публика обожала Караченцова, а его популярность буквально зашкаливала, - констатировал Варшавер. - Помню, мы уезжали после гастролей в Петербурге (я тогда еще был главным администратором), идем по платформе большой группой: Евгений Леонов, Леонид Броневой, Татьяна Пельтцер, Олег Янковский, Александр Абдулов, и не можем подойти к нашему вагону, окруженному огромной толпой. "Наверное, Пугачеву провожают", - предположил Марк Захаров. Но ошибся, потому что на подножке стоял Николай Караченцов, который раздавал автографы своим многочисленным поклонникам".

По словам Варшавера, такая поистине всенародная любовь сопровождала Караченцова всю жизнь. "Я убежден, что он и сейчас жив в людском сознании", - продолжил директор "Ленкома".

"Поэтому считаю правильным решение открывать памятник не в день смерти актера (Караченцов умер 26 октября 2018 года - прим. ТАСС), а в день его рождения, ведь именно сегодня Николаю Петровичу могло бы исполниться 75 лет. На памятнике он запечатлен в образе своего сценического героя графа Резанова и выглядит как живой, в чем особая заслуга семьи актера", - заявил директор "Ленкома".

Как живой

"Мы довольно долго шли к созданию этого памятника, - сказал ТАСС сын Караченцова - Андрей Караченцов. - Три месяца вместе с мамой (актриса Людмила Поргина, вдова Караченцова - прим. ТАСС) вынашивали эту идею. И родной "Ленком" нас активно поддерживал".

По словам собеседника агентства, решение увековечить Николая Петровича Караченцова в образе его героя и "тезки" графа Николая Петровича Резанова" из "Юноны и Авось" возникло сразу, а вот с материалом для памятника возникли проблемы. "Первоначально планировалось изготовить памятник из бронзы высотой порядка двух метров. Но тогда он выглядел бы слишком громоздким и пафосным, что абсолютно не соответствовало поставленной задаче", - поделился Андрей.

"Мрамор тоже не подошел, он слишком холоден и не способен передать эмоциональную натуру актера и человека Николая Караченцова", - считает его сын. В итоге остановились на классическом варианте - Николай Караченцов предстанет в образе графа Резанова, изображенным на плите из черного карельского гранита".

"Такую форму предложил директор фирмы "Град-Экс" Дмитрий Федоров, - продолжил Андрей. - Эта фирма и изготовила памятник, причем совершенно безвозмездно. Как сказал директор компании, из любви к Николаю Караченцову".

На памятнике актер предстанет в финальной сцене "Юноны и Авось". Над головой у него высечен логотип "Ленком", а на постаменте, напоминающем сцену, выгравированы последние слова его героя графа Резанова: "Прости меня, земля, что я тебя покинул".

Как сообщил собеседник агентства, сегодня на открытии памятника соберутся все родные и близкие Николая Караченцова, его друзья, коллеги и, конечно, ленкомовцы, с которыми актер прожил всю свою творческую жизнь.

"Колечка был замечательный"

"Обязательно буду", - заверила ТАСС по телефону прима "Ленкома", народная артистка СССР Инна Чурикова.

"Колечка был замечательный, - сказала она. - Это просто настоящий человек, замечательный друг, остроумный, веселый, совершенно уникальная личность. Богом одаренная личность".

Актерский талант Караченцова происходит "от таланта человеческого", считает Чурикова. "Он торопился жить. График у него был сумасшедший. Спектакли, концерты, съемки. А еще он помогал начинающим актерам в студии в Красногорске - учил их танцевать стэп", - с улыбкой сказала актриса.

"Он был невероятно музыкален. Пел сердцем, а потом - голосом", - добавила она.

Чурикова напомнила, что впервые стала партнершей Караченцова в спектакле "Тиль". "Это была отличная работа Колечки. В него влюбились все женщины Москвы и Московской области. Одна зрительница лет 35-36 не пропускала ни одного спектакля", - отметила актриса.

Еще из совместных работ она выделила спектакль "Сорри". "Мы играли этот спектакль вдвоем, и когда с Колей случилась беда, мы сняли этот спектакль, потому что Караченцов незаменим", - заключила Чурикова.

О Николае Караченцове

Караченцов родился 27 октября 1944 года. В "Ленкоме" он сыграл более чем в 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Первый успех актеру принесла главная роль в спектакле Марка Захарова "Тиль" (1974). Среди других работ - "Жестокие игры" (1972), "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1976), "Оптимистическая трагедия" (1983), "Гамлет" (1986), "Шут Балакирев" (2001) и др. Самой известной стала роль графа Резанова в рок-опере "Юнона" и "Авось", которую Караченцов играл с 1981 года на протяжении более 20 лет.

Актер сыграл свыше 100 киноролей. Наибольшую известность ему принесли картины "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), "Благочестивая Марта" (1980), "Трест, который лопнул" (1982), "Белые росы" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Криминальный квартет" (1989), "Ловушка для одинокого мужчины" (1990) и другие. Все трюки в приключенческих лентах он исполнял сам, без каскадеров.

Караченцов, находясь за рулем своего автомобиля, 28 февраля 2005 года попал в ДТП в Москве на Мичуринском проспекте. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, более 20 дней провел в коме. Перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации. В 2017 году стало известно, что у актера злокачественное новообразование в левом легком, он прошел несколько сеансов химиотерапии в России и курс лучевой терапии в Израиле.

Скончался 26 октября 2018 года, не дожив одного дня до 74-летия. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.