Макото Синкай считает, что его новый фильм сможет обойти предыдущий по кассовым сборам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Режиссер самого кассового аниме в истории японец Макото Синкай считает, что у его последней работы "Дитя погоды" есть шанс собрать большую кассу, чем у предыдущего успешного проекта. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Дитя погоды" - более широко представленный в международном прокате фильм, как следствие, у него есть все шансы сделать большие сборы, чем "Твое имя". Поэтому я с большой надеждой жду результатов, и очень благодарен тем компаниям, которые помогают мне выходить на зарубежные рынки", - сказал режиссер.

По его словам, сейчас в Японии новый фильм уже занимает первое место по сборам. "Это уже достаточное для меня достижение. Хотя с точки зрения сборов мы еще не достигли того же значения, что было у "Твоего имени". Если получится это сделать, безусловно, это хорошо, если нет, значит, моя следующая работа должна быть более успешной", - добавил Синкай.

Фильм "Дитя природы" выдвинут на "Оскар" 2020 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В российский прокат лента выйдет 31 октября.

Макото Синкай, который знаком поклонникам аниме во всем мире, родился 9 февраля 1973 года в префектуре Нагано. С детства Макото увлекся национальной культурой, а также делал первые наброски аниме. Он намерено дистанцировался от привычной всем индустрии аниме, свои первые картины Синкай создавал на домашнем компьютере. Картина режиссера 2016 года "Твое имя" стала самым кассовым аниме за всю историю, его ленты получали призы на Международных смотрах в Германии, Испании и Китае, на Азиатско-тихоокеанского кинофестивале, фестивале Future Film Festival в Италии и на других мировых кинофестивалях.