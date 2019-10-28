Макото Синкай готов привезти в Россию выставку материалов к своим фильмам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Режиссер самого кассового аниме в истории, японец Макото Синкай выразил готовность привезти в Россию выставку материалов, послуживших основой для его фильмов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Если в Россию меня всерьез позовут с моей выставкой, мне будет очень приятно, я, конечно, рассмотрю такой вариант. Но пока я таких предложений не получал", - сказал он.

Выставка содержит материалы к лентам Макото Синкая, начиная от "Голоса далекой звезды" (2002), заканчивая фильмом "Твое имя" (2019). Это скетчи, рисунки, видео и другие материалы, которые были созданы автором на протяжении 15 лет работы. Экспозиция объехала несколько городов Японии и имела большую популярность.

Режиссер поделился, что ему непонятно, почему у поклонников его фильмов есть интерес к тому, как разрабатываются и производятся работы. "Для меня результат работы - это фильм, который выходит в прокат, и то, что предшествует его созданию, - не более чем промежуточный материал, который имеет, наверно, меньшее значение, чем конечный продукт. Но я, безусловно, рад и благодарен, что фанаты хотят видеть сам процесс изнутри, как он протекал", - добавил Синкай.

На данный момент последний фильм режиссера "Дитя природы" выдвинут на "Оскар" 2020 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В российский прокат лента выйдет 31 октября.

Макото Синкай, который знаком поклонникам аниме во всем мире, родился 9 февраля 1973 года в префектуре Нагано. С детства Макото увлекся национальной культурой, а также делал первые наброски аниме. Он намерено дистанцировался от привычной всем индустрии аниме, свои первые картины Синкай создавал на домашнем компьютере. Картина режиссера 2016 года "Твое имя" стала самым кассовым аниме за всю историю, его ленты получали призы на Международных смотрах в Германии, Испании и Китае, на Азиатско-тихоокеанского кинофестивале, фестивале Future Film Festival в Италии и на других мировых кинофестивалях.