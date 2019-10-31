Warner Brothers предложила выдвинуть "Джокера" на награды в 16 номинациях

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кинокомпания Warner Brothers разместила на своем сайте под рубрикой "На ваше усмотрение" перечень из 16 номинаций, в которых можно было бы выдвинуть на различные кинонаграды фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса. Компания не уточнила, идет ли речь о премии "Оскар" Американской академии киноискусств или о премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Фильм, рассказывающий историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена и собравший в мировом прокате уже более $853 млн, предлагается на выдвижение в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Тодд Филлипс), "Лучший адаптированный сценарий" (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер), "Лучший актер первого плана" (Хоакин Феникс), "Лучший актер второго плана" (Роберт Де Ниро), "Лучшая актриса второго плана" (Зази Битц и Фрэнсис Конрой) и в ряде других номинаций.

Как отметил в этой связи интернет-портал Epicstream, размещение этого материала на сайте Warner Brothers означает, что кинокомпания начала активно продвигать "Джокера" на награды Американской академии киноискусств. Официальное голосование членов академии по выдвижению номинантов на "Оскара" начнется 2 января 2020 года и завершится 7 января. 13 января номинанты будут названы, а итоговое голосование по определению лауреатов начнется 30 января и завершится 4 февраля.

92-я церемония вручений премий "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 год в 24 номинациях состоится в воскресенье 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.