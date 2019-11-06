Солисты Большого театра и "Ла Скала" выступят в концерте "Christmas балет-гала" в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Солисты ведущих российских и зарубежных театров 17 декабря представят в Государственном Кремлевском дворце ежегодную праздничную программу "Christmas балет-гала". Вечер будет посвящен русской балерине Екатерине Максимовой, сообщили в среду в пресс-службе организатора.

"Концерт в честь великой Максимовой не случайно будет проведен на сцене Государственного Кремлевского дворца - здесь балерина работала до последнего дня своей жизни. В программу вечера войдут фрагменты ее самых известных партий в балетах "Анюта", "Щелкунчик", "Галатея", "Спартак", "Дон Кихот", "Фрагменты одной биографии", а также современная хореография", - рассказали организаторы.

На сцену выйдут звезды балета: артисты Большого театра России Денис Родькин, Элеонора Севенард, Артемий Беляков, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова, Игорь Цвирко и Кристина Кретова, премьер Михайловского театра Иван Зайцев, солисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Сомова и Георги Смилевски, представители "Ла Скала", Баварской государственной оперы, Берлинской государственной оперы и Голландского Национального балета.

"Также после длительного перерыва впервые на сцену выйдет премьер балета Большого театра Владислав Лантратов", - добавили в пресс-службе. Почетным гостем вечера станет супруг Максимовой, народный артист СССР Владимир Васильев.

Екатерина Максимова (1939 - 2009) - российская балерина и балетмейстер, народная артистка СССР. Солистка балета Большого театра (1958-1988), педагог-репетитор театра "Кремлевский балет" (1990-2009), балетмейстер-репетитор (1998-2009) Большого театра. Первая исполнительница партий Эолы ("Икар"), Анюты (одноименный балет) в постановках Владимира Васильева. Лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1984) и Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки (1991).