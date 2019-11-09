Медведев поздравил Александру Пахмутову с 90-летием

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с юбилеем, отметив, что отечественную музыку нельзя представить без ее творчества. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства.

"Отечественную музыку невозможно представить без вашего уникального искусства. К числу его поклонников относят себя люди нескольких поколений, живущие в России и за ее пределами. Их миллионы - и каждый находит в ваших произведениях что-то очень дорогое и близкое. То, что проникает в самое сердце, дарит радость и надежду, служит компасом в жизни", - подчеркнул Медведев.

Премьер-министр отметил "искренний и проникновенный рассказ о любви и верности, мужестве и стойкости, дружбе и благородстве" в песнях Пахмутовой. "И сколько бы времени ни прошло, они всегда "остаются в полете", сохраняя свежесть и неувядаемую красоту", - говорится в телеграмме.

Народная артистка СССР композитор Александра Пахмутова в субботу отмечает 90-летие.