Мосфильм готов представить для выставки работы личного фотографа Гитлера

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Мосфильм" готова предоставить работы Генриха Гофмана - личного фотографа Адольфа Гитлера - из своего архива для организации выставки, если найдется заинтересованный партнер. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор студии Карен Шахназаров.

По его словам, коллекция, которая использовалась Мосфильмом для работы над военными картинами, представляет исторический интерес, но публиковалась пока только на сайте киностудии.

"Выставка возможна, но мы пока это не обсуждали, потому что сам Мосфильм для такой выставки не подходит, нужен партнер, который заинтересуется (предоставит помещение - прим. ТАСС). Фотографии уникальные, коллекция большая, будем продолжать знакомить публику на сайте, потому что это представляет исторический интерес", - сказал он, отметив, что работы были переданы на Мосфильм после войны.

Шахназаров отметил, что в архиве Гофмана есть фотографии различной тематики. "Нельзя сказать, что у него фотографии только Гитлера, там много фотографий, которые имеют значение для нашей страны, например, у него большое количество фотографий наших военнопленных, может, кто-то даже узнает на них своих близких, много фотографий, связанных с жизнью в Европе до войны", - сказал он.