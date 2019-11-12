В Париже состоялась европейская премьера фильма Михаила Гусмана о Жаке Шираке

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Европейская премьера фильма Михаила Гусмана о выдающемся французском политике Жаке Шираке, возглавлявшем Францию с 1995 по 2007 год, состоялась во вторник в Париже. Первыми картину "Формула власти. Жак Ширак. Послесловие" увидели французские деятели культуры и науки, участники Парижского форума мира и франко-российского форума гражданского общества "Трианонский диалог".

Получасовую документальную ленту встретили долгими овациями. "Это фильм о великом французе, выдающемся государственном деятеле и человеке, ушедшем из жизни в конце сентября", - сказал на премьере в Российском духовно-культурном православном центре автор картины.

Первый заместитель генерального директора ТАСС напомнил, что "незадолго до кончины французского политика президент России Владимир Путин на вопрос журналистов о том, кто из его иностранных собеседников произвел на него самое сильное впечатление, назвал Жака Ширака".

Французский характер

Гусман, дважды бравший интервью у Ширака для своей телевизионной программы "Формула власти", отметил глубокие знания и личное обаяние бывшего главы французского государства. "В моем понимании, если есть такое понятие "особая французская харизма", то это Ширак, если есть особая французская учтивость и юмор, это Ширак, и многое другое - это тоже Ширак, - сказал он. - Мы делали этот фильм с большой любовью".

Программа Гусмана, основанная на интервью с главами государств и правительств разных стран, выходит на российском телевидении с 2000 года. За это время создано около 400 фильмов. "Мне выпала безграничная радость и большая честь дважды интервьюировать Жака Ширака в период его президентских полномочий, - отметил журналист. - Это уникальная ситуация, так как, насколько я знаю, даже во Франции совсем не так много людей, которые дважды имели честь брать интервью у этого великого президента".

В свою очередь, посол РФ во Франции Алексей Мешков подчеркнул, что у России "есть своя история с Шираком". "Он был действительно выдающимся политическим деятелем Европы и мира, который еще в юности смог перевести "Евгения Онегина" на французский язык", - отметил дипломат. "Он объединял две наши культуры, и это очень важно для понимания того, что у нас общая европейская культура", - добавил Мешков.

Сильный и справедливый политик

Посол Жан Каде, представлявший Францию в Москве в годы президентства Ширака, в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что "с огромным вниманием дважды посмотрел фильм, посвященный президенту Шираку". "Картина мне очень понравилась. Умный, хорошо сделанный фильм. Это касается и его общей тональности, и комментариев, и использованной в картине хроники", - подчеркнул он.

По словам французского дипломата, "Жак Ширак предстает как искренний, сильный и справедливый политик, а это именно тот образ, который сложился у французов, как свидетельствуют моменты прощания с бывшим президентом, показанные в фильме". "Нет никакого сомнения в том, что мои соотечественники будут тронуты тем глубоким пониманием личности Ширака как в человеческом, так и в политическом плане, которое через свои СМИ высказывает Россия", - сказал Каде.

Почетный доктор МГИМО

Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов напомнил, что в период своего президентства Жак Ширак был избран почетным доктором этого университета, отмечающего в этом году 75-летие. "Сейчас в Париже проходят дни "Трианонского диалога". Сегодня на Парижском форуме мира у нас была важная встреча, посвященная 30-летию падения Берлинской стены. И нам очень приятно, что именно в эти "трианонские дни" в Париже состоялась премьера фильма Михаила Гусмана", - сказал Торкунов.

В период пребывания во главе Франции Ширак, напомнил академик, совершил более 300 зарубежных визитов, полтора десятка из них - в Россию. Его знакомство с Россией началось с русской литературы. Вклад французского политика в развитие отношений с Россией был отмечен Государственной премией РФ, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Жак Ширак скончался 26 сентября в своем парижском доме в окружении родных на 87-м году жизни. Бывший президент похоронен на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс.