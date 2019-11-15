Швыдкой заявил, что Россия готова помочь пострадавшей от наводнения Венеции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия готова помочь Венеции, пострадавшей от рекордного за полвека наводнения, однако для этого требуется соответствующий запрос со стороны Италии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Что такое "высокая вода" и может ли Венеция превратиться в город-призрак

"Такого рода помощь всегда требует обращения страны, поскольку это происходит в другой стране. И если итальянская сторона обратится к российской стороне, то этот вопрос будет рассматриваться", - сообщил Швыдкой, отметив, что Россия также готова оказать помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери, однако для этого требуется запрос от Франции.

"До этого вести какие бы то ни было разговоры, конечно, не корректно, но я повторю: мы хотим всегда помочь людям, попавшим в беду. Будет просьба, - мы отнесемся к ней серьезно", - подчеркнул он.

В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Вода проникла в крипту базилики Святого Марка IX века. Из-за наводнения закрыты музеи, в том числе Дворец Дожей. В пятницу власти Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды - до 160 см при критической отметке в 130 см.

По данным Ассоциации венецианских гостиниц, после наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию. Власти города оценивают ущерб от стихии в €1 млрд. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную стадию ликвидации последствий бедствия.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.