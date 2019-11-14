Что такое "высокая вода" и может ли Венеция превратиться в город-призрак

Путешествуя по Италии, Гете писал своему брату: "Ты должен срочно приехать в Венецию, еще какие-нибудь 50 лет, и этот город поглотит море". Прошло уже более 200 лет, а Венеция существует и продолжает оставаться одним из самых притягательных и загадочных городов мира, привлекая в год почти 30 млн туристов. Однако новое бедствие, вызванное мощной волной "высокой воды", которая привела к подтоплению 80% площади города, включая его главную достопримечательность — собор Святого Марка, — заставило вновь говорить о серьезной угрозе "жемчужине Адриатики".

Местные власти назвали ущерб от наводнения "невероятным и пугающим", а разорение — "апокалиптическим". "Мы говорим не просто об ущербе, а о будущем нашего города", — провозгласил мэр Венеции Луиджи Бруньяро, который обратился с требованием объявить чрезвычайное положение в связи с природным бедствием. Феномен "высокой воды" "Высокая вода" — характерный для Венеции и хорошо изученный феномен. Он связан с повышением уровня моря, которое случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Дело в том, что островная часть Венеции располагается на 150 небольших островках и насыпях в лагуне на Адриатике, как на подушке. При сезонных приливах город погружается в воду, которая просачивается из-под земли, а также за счет "разбухания" и разливов многочисленных каналов. Показатель повышения уровня моря измеряется в нескольких точках города. Одна из них — Punta della Salute, расположенная практически напротив площади Святого Марка. Критическим считается повышение уровня моря более чем на 130 см. На этот раз был побит полувековой рекорд, когда в точках замера был зарегистрирован подъем воды до 187 см. Однако вовсе не весь город равномерно оказывается под водой. Площадь Святого Марка — одна из самых низкорасположенных точек города. Для ее погружения под воду достаточно небольшого прилива и повышения уровня моря всего на 80 см. В зоне вокзала подтопления начинаются, только когда море поднимается до 135 см.

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При общем подъеме на 100 см "высокая вода" занимает лишь 5% территории города. Но потом это соотношение растет практически в геометрической прогрессии: при +110 см под водой оказывается 12% города, а при +140 см — более 50%. В городе существует система предупреждения о наступлении "высокой воды": как в случаях предупреждения о воздушных налетах в период войны, используется сирена. Тревога начинается со 110 см, о которых сообщает равномерный звуковой сигнал. О повышении уровня моря до 120 см свидетельствуют два возрастающих сигнала, о 130 и 140 см предупреждают соответственно три и четыре сирены. Сложно сказать, как с "высокой водой" боролись в прошлом. Наверное, вычерпывали воду ведерками. Сейчас у каждого венецианца есть и не по одному насосу, не говоря уже о высоких охотничьих резиновых сапогах. Коммунальные службы оперативно выстраивают пандусы, платформы и мостики на основных пеших маршрутах. В основных соборах и церквях есть барьеры, чтобы защищать особо ценные приделы. Конечно, в случае большого потопа это не спасает. Кроме того, как известно, вода и электричество несовместимы. Поэтому одним из главных доставляющих неудобство последствий наводнения становится повреждение проводки. "Моисей" — долгострой Как всегда в момент обострения ситуации, возникает закономерный вопрос: неужели в высокотехнологичном XXI веке нет способа решить проблему и защитить город от потопов. В Голландии, например, эти решения были предложены еще сотни лет назад. Есть решение и в случае Венеции. Город оказался в лагуне, потому что перед побережьем расположено несколько островов, включая Лидо — остров-курорт, на котором проходит знаменитый Венецианский кинофестиваль. Еще в прошлом веке был предложен проект "Моисей", который был призван снять проблему приливов. Строительство системы мобильных барьеров, которые должны подниматься при повышении уровня моря до 110 см и быть способны защищать от двухметрового прилива, началось в 2003 году. Как все крупные проекты инфраструктуры в Италии, "Моисей" вызвал м

ножество споров и скандалов. В первую очередь, это его дороговизна — до сегодняшнего дня на него было потрачено более 5,5 млрд евро. Сроки сдачи в эксплуатацию постоянно откладывались. Сейчас говорят, что завершат строительство не ранее весны 2021 года. При этом многие специалисты сомневаются, что "Моисей" будет выполнять свои функции. До сих пор окончательно не ясно, насколько надежна эта система в защите от приливов. Все его технические испытания, в том числе и на этот раз, провалились. Представители правящего "Движения "5 звезд" без каких-то обиняков называют "Моисей" морально устаревшим и нерентабельным проектом. Тем не менее премьер-министр Джузеппе Конте в ходе посещения Венеции после наводнения обещал, что проект будет доведен до конца. Нормальная аномалия Собственно, идея проекта "Моисей" появилась впервые после последнего сильнейшего наводнения в 1966 году. Тогда пострадала не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию. 53 года назад был побит исторический рекорд "высокой воды", достигшей почти двух метров. Надо сказать, что за всю историю, начиная с IX века, базилику Святого Марка заливало всего шесть раз, и три из них — в последние 20 лет. Сейчас в крипте (подземной части) вода стоит по пояс, и специалисты итальянского министерства культуры еще не приступили к оценке ущерба памятнику архитектуры, украшенному мозаиками и мрамором.

Разумеется, феномен "высокой воды" обостряется из-за разных природных явлений, вызванных климатическими изменениями. И специалисты предупреждают об опасности более частого повторения наводнений, подобных нынешнему. Как пояснили в метеорологической службе ВВС Италии, столь мощному приливу на этот раз способствовало несколько факторов. И это не столько осадки, сколько определенное направление ветров. Теплый сирокко, дующий с Адриатики, препятствует сходу воды по течению По в море. И это тоже привело к "разбуханию" лагуны в Венеции. С другой стороны, на Апеннины движется обширный циклон, который несет холодное течение от Исландии. С его попаданием в более теплые воды Средиземноморья образуется мощный заряд осадков. В целом такая ситуация вполне типична для ноября, традиционно самого дождливого месяца. Итальянские специалисты из Национального совета геологов предупреждают, что 35 тыс. объектов, представляющих культурный и исторический интерес, в Италии находятся под угрозой самых различных климатических катаклизмов: наводнений, землетрясений и оползней. Город, который может превратиться в призрак Венеция при всей своей красоте и неповторимости очень тяжелый для жизни город. Возможность передвижения только на водном транспорте, бесконечные лестницы бесчисленных горбатых мостиков — все это создает дополнительные сложности, для преодоления которых нужно искренне любить этот город. Работа местных жителей связана в основном со сферой туризма. Но и наплыв туристов, число которых в последние годы власти пытаются ограничить, представляет проблему для города-музея под открытым небом. Часть посетителей прибывает в Венецию на больших круизных лайнерах, проблему с заходом которых итальянские власти не в состоянии решить годами. Достаточно сказать, что с середины прошлого века население островной Венеции сократилось более чем в три раза — со 175 тыс. до 56 тыс. человек. Многие переехали на материковую часть — в Местре.