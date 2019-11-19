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Покрас Лампас станет автором росписи на фасаде магазина Dover Street Market в Лондоне

Кроме того, одним из будущих проектов художника станет персональная выставка в Дубае в 2020 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский художник-каллиграфист Покрас Лампас вместе с дизайнером бренда Comme des Garcons Рей Кавакубо станет автором росписи на фасаде магазина Dover Street Market в Лондоне. Об этом Лампас сообщил в интервью ТАСС.

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"29 ноября в Лондоне будет презентован огромный расписной фасад, созданный в коллаборации с Рей Кавакубо, художником и дизайнером бренда Comme des Garcons. Вместе мы сделаем проект на фасаде Dover Street Market", - сказал он.

По словам художника, одним из его будущих проектов станет также персональная выставка в Дубае в 2020 году.

Dover Street Market - магазин, созданный основателями марки Comme des Garcons Рей Кавакубо и Эдрианом Йоффе.

Помимо Лондона, магазины сети расположены также в Нью-Йорке, Сингапуре, Пекине и Лос-Анджелесе.

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