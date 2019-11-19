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Сериал "Властелин колец" продлили на второй сезон. При этом съемки первого еще не начались

По данным Variety, на данный момент даже не утвержден полный актерский состав
Описание
© AP Photo/Nick Perry

Amazon продлила сериал - приквел "Властелина колец" на второй сезон. Как уточняет Variety, первый сезон все еще находится на стадии препродакшена. 

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По информации источников издания, до сих пор не утвержден полный актерский состав. В число актеров, которые сыграют в сериале, на данный момент вошли Уилл Поултер, Маркелла Кавена и Макс Болдри.

Разработкой сериала занимаются Джон Д. Пейн и Патрик Мак-Кей. Брайан Когман, работавший над "Игрой престолов", назначен продюсером-консультантом. Несколько серий снимет Хуан Антонио Байона, режиссер фильмов "Приют" и "Мир юрского периода 2".

Ранее сообщалось, что сериал "Властелин колец" расскажет о событиях, предшествующих оригинальной трилогии. Представители Amazon Prime держат в секрете основные сюжетные линии сериала, однако они раскрыли, что первая серия будет посвящена молодому потомку короля Араторна - Арагорну, которого в оригинальной киносаге сыграл Вигго Мортенсен, а сам сериал не затронет события, описанные в книгах Толкина.

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