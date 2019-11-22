В Москве могут построить новый киноцентр на месте "Соловья"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проблема с киноцентром "Соловей", который планируется закрыть в конце года, будет решена. На его месте или неподалеку могут построить новый кинотеатр, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Я не хочу анонсировать никакие решения, но правительство Москвы этим занимается, и я в курсе, что эта проблема будет решена. Либо на том месте новый <...> появится кинозал, либо появится где-то рядом", - сказал Мединский в видеоинтервью РБК.

По его словам, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками здания, чтобы система показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы сохранилась.