В Москве могут построить новый киноцентр на месте "Соловья"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проблема с киноцентром "Соловей", который планируется закрыть в конце года, будет решена. На его месте или неподалеку могут построить новый кинотеатр, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Я не хочу анонсировать никакие решения, но правительство Москвы этим занимается, и я в курсе, что эта проблема будет решена. Либо на том месте новый <...> появится кинозал, либо появится где-то рядом", - сказал Мединский в видеоинтервью РБК.
По его словам, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками здания, чтобы система показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы сохранилась.
"Я знаю, насколько внимательно и осмотрительно мэр Москвы подходит к подобным проблемам, какую колоссальную работу по преобразованию нашей столицы он делает, поэтому я глубоко убежден, что максимум возможного в интересах Москвы и москвичей будет сделано", - подчеркнул министр.
Он добавил, что в ближайшие три года в столице запланировано строительство еще тысячи новых кинозалов и призвал предпринимателей присоединиться к этому проекту. "Мы даем госсубсидию, только выразите желание открыть у себя дома, [в своем городе] кинотеатр", - обратился он к бизнесменам.