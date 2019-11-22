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Закрытие кинотеатра "Соловей"

В Москве могут построить новый киноцентр на месте "Соловья"

Министр культуры Владимир Мединский также добавил, что в ближайшие три года в столице запланировано строительство еще тысячи новых кинозалов и призвал предпринимателей присоединиться к этому проекту
Киноцентр "Соловей" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Киноцентр "Соловей"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проблема с киноцентром "Соловей", который планируется закрыть в конце года, будет решена. На его месте или неподалеку могут построить новый кинотеатр, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Я не хочу анонсировать никакие решения, но правительство Москвы этим занимается, и я в курсе, что эта проблема будет решена. Либо на том месте новый <...> появится кинозал, либо появится где-то рядом", - сказал Мединский в видеоинтервью РБК.

По его словам, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками здания, чтобы система показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы сохранилась.

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"Я знаю, насколько внимательно и осмотрительно мэр Москвы подходит к подобным проблемам, какую колоссальную работу по преобразованию нашей столицы он делает, поэтому я глубоко убежден, что максимум возможного в интересах Москвы и москвичей будет сделано", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в ближайшие три года в столице запланировано строительство еще тысячи новых кинозалов и призвал предпринимателей присоединиться к этому проекту. "Мы даем госсубсидию, только выразите желание открыть у себя дома, [в своем городе] кинотеатр", - обратился он к бизнесменам.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияЗакрытие кинотеатра "Соловей"
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