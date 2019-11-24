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Фильм "Ford против Ferrari" вновь возглавил российский прокат в выходные

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял триллер "Аванпост"
Исполнители главных ролей в фильме "Ford против Ferrari" Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Исполнители главных ролей в фильме "Ford против Ferrari" Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон
© Chris Pizzello/Invision/AP

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) вновь стал лидером российского проката, собрав 180,6 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 21 по 24 ноября.

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Американский фильм режиссера Джеймса Мэнголда в жанре биографической драмы вышел в российский прокат 14 ноября. Картина основана на книге американского писателя и журналиста Бэйма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане". Главные роли в фильме сыграли Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал, Джош Лукас, Ноа Джуп и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял российский фантастический триллер "Аванпост" режиссера Егора Баранова, собравший 89,5 млн рублей и вышедший в прокат 21 ноября. "Аванпост" является единственным фильмом из России, который вошел в программу престижного американского фестиваля Cinequest, объединяющего кино и высокие технологии. Главные роли в картине сыграли Петр Федоров, Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Ксения Кутепова и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось российской комедии "Давай разведемся!" режиссера Анны Пармас. Фильм вышел в прокат 21 ноября и собрал с 21 по 24 ноября 55,3 млн рублей. Главные роли в комедии, повествующей историю успешного врача Марии, сыграли Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров и другие.

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