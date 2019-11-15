"Ford против Ferrari": фильм о гонках, который нельзя пропустить даже тем, кто их не любит

Концепция "Ford против Ferrari" звучит довольно рисково для современного Голливуда, который, закопавшись в ремейках и бесконечных франшизах, риск не очень-то жалует. Все-таки нельзя решение сделать стомиллионный олдскульный фильм о гонках длительностью два с половиной часа назвать очевидным и уж тем более с уверенностью сказать, что он станет любимчиком аудитории. В некоторых странах картина и вовсе выйдет с названием "Ле-Ман 66", что делает ее месседж совсем нечитаемым для не посвященных в мир автогонок зрителей. Тем не менее режиссеру Джеймсу Мэнголду удалось снять незабываемую эмоциональную драму, от которой невозможно оторваться. Начинает он издалека, с толком и расстановкой представляя нам главных героев. Мэтт Дэймон играет Кэрролла Шелби, которому пришлось закончить карьеру гонщика из-за проблем с сердцем и переквалифицироваться в предприниматели, а Кристиан Бэйл — британского гонщика Кена Майлза со взрывным темпераментом и полным отсутствием амбиций. Он работает в автомастерской, периодически участвует в гонках, которые не приносят ему ничего, кроме позолоченных призов, и растит маленького сына Питера вместе с женой Молли (Катрина Балф).

Мэнголду с помощью нескольких сцен и диалогов удается передать атмосферу этой семьи в ее счастливой повседневности и сделать Майлза невероятно обаятельным персонажем, хотя последнее, чего он ищет, — это наше одобрение. Кристиан Бэйл как будто сливается с поджарым, ироничным и прямолинейным гонщиком с мягким бирмингемским акцентом, придающим его речи едва уловимую музыкальность

Вообще Бэйл, который уже давно стал мемом из-за своей любви к физическим преображениям, отличился и здесь: после роли Дика Чейни в фильме "Власть" он умудрился похудеть для "Ford против Ferrari" на 30 кг всего за один год. У Бэйла с Дэймоном получается настоящий экранный броманс наравне с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в "Однажды в... Голливуде" и Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в "Маяке" (последние, скорее, враги, чем друзья, но обаяния им все равно не занимать).

Описание Кадр из фильма "Ford против Ferrari" © Двадцатый Век Фокс СНГ

Повод, по которому мы все, собственно, и собрались перед экранами, вводят в ткань фильма постепенно. Американский автомобильный гигант Ford переживает идейный кризис — на его глазах подрастает поколение беби-бумеров, которым мало одной надежности, им нужен стиль и лоск. Поэтому его менеджер по маркетингу Ли Якокка (и впоследствии один из самых известных топ-менеджеров Америки) предлагает мыслить не только пределами США, но всего мира, и не просто производить автомобили, а войти в историю и обойти самую известную автомобильную компанию мира, итальянскую Ferrari, в гонке во французском Ле-Мане. Сначала они пытаются купить обанкротившихся итальянцев, но после того, как неразговорчивый глава компании Энцо Феррари говорит Форду, что тот — не его отец Генри, а всего лишь Генри Форд II, он наступает тщеславному американцу на больную мозоль. Тогда он нанимает Шелби построить за рекордные девяносто дней самый быстрый автомобиль в мире, чтобы поставить Ferrari на место. А Шелби, конечно, берет своего строптивого друга Майлза в помощники.

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Фильм кажется рисковым не только со стороны — проект "Ford против Ferrari" находился в разработке долгие годы. Сначала за него хотел взяться Майкл Манн, затем он перешел в руки режиссера "Трона: наследие" и "Обливиона" Джозефа Косински и попался на глаза Мэнголду. Студия Fox не одобрила версии Манна и Косински, а Мэнголду решила устроить тест-драйв на фильмах о Росомахе. С так называемой red tape ("бюрократические проволочки") весь фильм борются и Шелби с Майлзом. Конечно, Ford хотел выиграть и стать самым известным производителем автомобилей в мире, но не стоит забывать, что это огромная корпорация, где каждый преследует свой интерес. Генри Форд II думал, что он единоличный правитель в своей империи, тогда как на деле он становился марионеткой в руках своих подчиненных. В фильме старорежимный предприниматель ярко символизирует корпоративную Америку — жадную, неповоротливую и тщеславную. Форд и Шелби с Майлзом преследуют американскую мечту, их идеологии никак не пересекаются, но они не могут друг без друга. В этом смысле компания Ford чем-то напоминает Голливуд, который хочет сделать омлет, не разбив ни одного яйца. Поэтому он так долго подступался к этому проекту, и, к счастью, люди взяли верх над корпоративной машиной, как и в истории с гонкой в Ле-Мане в 1966 году.

Описание Кадр из фильма "Ford против Ferrari" © Двадцатый Век Фокс СНГ

Мэнголд, кажется, не делает ничего сверхъестественного, но его режиссура настолько четко выверена, что в фильме нет ни одной лишней минуты и затянутой сцены. Вся первая часть картины посвящена не столько автомобилям, сколько отношениям. Ее квинтэссенция — сцена драки между Майлзом и Шелби, за которой с лужайки семейного дома с интересом наблюдает Молли. Балансируя между борьбой с "пиджаками" и динамикой в паре Шелби — Майлз, Мэнголд не наскучивает зрителям техническими деталями, поэтому фильм интересно смотреть даже тем, кто не может отличить одну машину от другой