Квентин Тарантино: я загнал себя в угол и мне пришлось пробиваться с боем

Известный американский режиссер приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Однажды... в Голливуде" о столкновении представителей традиционной киноиндустрии с контркультурой. В картине снялись Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, а сам Тарантино назвал ее кульминацией всего своего творчества. В интервью ТАСС режиссер рассказал, почему он мстит истории, что ему больше всего понравилось на съемках и симпатизирует ли он хиппи.

— Вы уже много про это говорили: в фильм включены отдельные отрывки из других [выдуманных] фильмов. Мне даже показалось, что вам было веселее снимать их, чем саму картину. Сколько отснятого материала было утеряно во время монтажа и какой из фильмов было веселее всего делать?

— Ну, именно так и вышло, но это не было изначальным замыслом с моей стороны. Я думаю, в этом [фильме] так и задумывалось, но я не думал об этом, когда делал "Бесславных ублюдков", я просто загнал себя в угол, и мне пришлось пробиваться с боем, так что убийство Гитлера было способом выбраться из этой ловушки. Получилось довольно любопытно и изящно, потому что, когда я сделал это, я создал свой собственный жанр. И я чувствовал, что у меня есть свобода исследовать этот жанр. Я сделал это в "Бесславных ублюдках", и я сделал это в какой-то степени в "Джанго освобожденном", так что можно это назвать моей исторической трилогией.

— Ваш фильм "Бесславные ублюдки" начинается со слов "Однажды во Франции…", а теперь вы сняли картину о событиях, которые произошли однажды в Голливуде. В ваших последних фильмах вы берете важные исторические события и переигрываете их по-своему. Это такая своеобразная месть истории? Вы таким образом хотите исправить эти события, сделать их такими, какими они должны были быть по вашему мнению?

— О, мне было очень весело их снимать, потому что, понимаете, я могу снять фильм, но у меня нет возможности снять сериал-вестерн из 50-х. Так что мне было очень весело сделать это с "Законом охоты". Эпизод "Закон охоты" мне было интереснее всего делать, и я больше всего им горжусь, потому что, когда я посмотрел его, он выглядел в точности как шоу из 50-х, как "Разыскивается живым или мертвым", или "Есть оружие — будут путешествия", или "Стрелок". Что-то типа этого. Мы включили совсем немного в фильм, но я на самом деле снял целое вступление к шоу и тизер к нему. Так что, когда фильм выйдет на DVD, мы включим туда первые сцены из шоу с Майклом Мэдсеном в качестве допматериала.

— То есть нам удастся его посмотреть? Потому что это был мой следующий вопрос.

— Да-да, у меня столько крутого материала, у нас еще есть парочка сцен с братьями Лансер, с Люком Перри и Тимоти Олифантом. Так что я жду не дождусь, когда смогу это показать.

— А ДиКаприо [на съемках] использовал настоящий огнемет?

— Это "реквизитная" версия огнемета для фильма, а не настоящее оружие, которое, например, использовали во Вьетнаме. Но он был как настоящий, он стрелял огнем, было жарко, как он [ДиКаприо] и говорил [в фильме]. И ему приходилось направлять его на каскадера и поджигать его. Ему на самом деле не нравилось это делать. Когда мы делали эпизод из "14 кулаков МакКласки", мы довольно долго его снимали, и он немного паниковал из-за того, что ему пришлось заживо спалить восемь человек.

— Можно сказать, что Рик и Клифф символизируют в фильме старый Голливуд и хиппи как молодое поколение — новый Голливуд, который начал захватывать киноиндустрию? Можно сказать, что "Однажды... в Голливуде" говорит о столкновении старого и нового Голливуда, которое произошло в 1969 году?

— Знаете, это точно столкновение культур. Кстати говоря, некоторые люди говорят: "Ну, я не думал, что Квентину так не нравятся хиппи" или "Я не знал, что Квентин такой враг контркультуры". Я не враг контркультуры. На самом деле, я бы хотел быть частью этой культуры, но это не значит, что Рик вышел из нее. И моя работа — написать персонажа Рика с его точки зрения, а не моей. Он не мой дублер, он — это он. Но мне нравилась идея посмотреть на развитие контркультуры 60-х в Голливуде и как это все изменило. Но мне показалось интересным… Я думаю, что любой другой, кто взялся бы за эту историю, говорил бы об этом. А мне нравилась идея рассказать про героев, которые были вне этой контркультуры и которых пытались отодвинуть на второй план, и они смотрели на все это со стороны. Я думаю, это очень интересный способ рассказать эту историю.

Беседовала Тамара Ходова