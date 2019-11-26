Новая книга Евгения Водолазкина выйдет в декабре

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новое произведение российского писателя Евгения Водолазкина "Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью" поступит в продажу в декабре, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе издательства "Эксмо-АСТ".

"Это доверительная и откровенная беседа с читателем, автобиография, литературоведческий нон-фикшн и сборник художественной прозы одновременно. Вслед за героями романов, принесших автору популярность, Арсением-Лавром, авиатором Платоновым, виртуозом Глебом Яновским, в ней под свет софитов выходит он сам - Евгений Водолазкин, ученый-медиевист, прозаик, человек", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что это очень личные тексты о детских годах, любви, трагедиях, которые уживаются с сатирическими зарисовками. "Серьезные рассуждения о русской и мировой литературе соседствуют в книге с трогательными и полными любви текстами о Владимире Набокове, Александре Солженицыне, Александре Галиче, Фазиле Искандере, Владимире Шарове, Михаиле Шемякине", - добавили в пресс-службе.

Водолазкин известен как автор романов-бестселлеров "Авиатор", "Брисбен", "Лавр". Его произведения переведены на многие иностранные языки.