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Выручка Sotheby's от торговли предметами русского искусства превысила $23 млн

Топ-лотом стала картина Ивана Клюна "Сферический супрематизм", которая была реализована за $6,3 млн

ЛОНДОН, 26 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Общая выручка Sotheby's от продажи предметов русского искусства составила £18,1 млн ($23,4 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, который во вторник принял участие в традиционной осенней неделе "русских торгов".

Топ-лотом стала картина одного из мастеров русского авангарда Ивана Клюна (1873-1943) под названием "Сферический супрематизм", которая была реализована за £4,9 млн ($6,3 млн). Итоговая сумма, заплаченная на произведение Клюна, который был близким другом Казимира Малевича (1879-1935), превысила изначальную оценку лота, составлявшую £2,5-3,5 млн ($3,2-4,5 млн).

Ранее картина находилась в собрании известного коллекционера работ русских авангардистов, родившегося и много десятилетий прожившего в СССР, грека Георгия Костаки. В 60-х годах он приобрел целый ряд произведений художника у его дочери Серафимы. "Сферический супрематизм" - одна из немногих картин, которые ему удалось вывезти из СССР в 1977 году, на ее оборотной стороне проставлен штемпель об экспорте из Советского Союза.

Натюрморт кисти Михаила Ларионова (1881-1964) был продан за 1,5 млн фунтов ($1,9 млн), а картина "Древний град Углич" пейзажиста Константина Юона (1875-1958) - за £1,3 млн ($1,6 млн). Общая же выручка от продажи картин составила £14,5 млн ($18,7 млн). "Это стало самым высоким результатом за последние пять лет", - сказала корреспонденту ТАСС представитель аукционного дома.

В сессии декоративно-прикладного искусства общий объем продаж составил £3,6 млн ($4,6 млн). Самым дорогим лотом стал складень, триптих икон, произведенный на рубеже XIX и XX веков в ювелирной мастерской Ивана Хлебникова. Он был продан за £555 тыс. ($715 тыс.), превысив изначальную оценочную стоимость более чем в четыре раза.

Торги предметами русского искусства проходят в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Sotheby's в ней также принимают участие такие дома, как Christie's, MacDougall's и Bonhams. Общие итоги аукционной недели будут подведены 27 ноября.

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Великобритания
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