Картину "Сферический супрематизм" авангардиста Ивана Клюна продали в Лондоне за $6,3 млн

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Картина одного из мастеров русского авангарда Ивана Клюна (1873-1943) под названием "Сферический супрематизм" была продана во вторник в Лондоне за £4,9 млн ($6,3 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который принимает участие в традиционной осенней неделе торгов предметами русского искусства.

Итоговая стоимость, заплаченная на произведение Клюна, который был близким другом Казимира Малевича (1879-1935), превысила изначальную оценку лота, составлявшую £2,5-3,5 млн ($3,2-4,5 млн). Ранее картина находилась в собрании известного коллекционера работ русских авангардистов - родившегося и много десятилетий прожившего в СССР грека Георгия Костаки. В 60-х годах он приобрел целый ряд произведений художника у его дочери Серафимы. "Сферический супрематизм" - одна из немногих картин, которые ему удалось вывезти из СССР в 1977 году, на ее оборотной стороне проставлен штемпель об экспорте из Советского Союза.

Натюрморт кисти Михаила Ларионова (1881-1964) был продан за £1,5 млн ($1,9 млн), а картина "Древний град Углич" пейзажиста Константина Юона (1875-1958) - за £1,3 млн ($1,6 млн). Общая же выручка от продажи картин составила £14,5 млн ($18,7 млн). Во второй половине дня аукционный дом проведет торги предметами декоративно-прикладного искусства.

Торги предметами русского искусства проходят в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Sotheby's, в ней также принимают участие такие дома, как Christie's, MacDougall's и Bonhams.