Чесменская галерея в Гатчине вошла в число победителей архитектурного смотра в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Чесменская галерея в Гатчинском музее-заповеднике под Петербургом, воссозданная после разрушений военных лет и открытая в этом году для посетителей, стала одним из победителей конкурса "Золотой Трезини", нацеленного на выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов с высокой художественной ценностью. Лучших среди номинантов наградили в среду вечером в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, сообщили ТАСС организаторы.

К участию были приглашены номинанты со всей России - девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр. На конкурс принимались, в основном, проекты, разработанные, предназначенные для реализации или реализованные после 1 января 2017 года на территории РФ. На конкурс было подано 350 заявок из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи. Всего лауреатами конкурса стали 18 победителей в основных номинациях, а также 17 победителей в специальных номинациях.

"Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции - реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца (Ленинградская область), ГМЗ "Гатчина" и КГИОП", - назвали одного из победителей в оргкомитете.

Чесменская галерея - прежде одно из самых торжественных пространств императорской резиденции в Гатчине - была разрушена в годы войны и долгое время не реставрировалась. Несмотря на возможность восстановить галерею полностью, был сделан выбор в пользу консервации с элементами воссоздания. "Зияющая пустота стен со следами огня возвращает в прошлое, и война, кажущаяся такой далекой, становится почти осязаемой", - говорится в описании проекта на сайте конкурса. В пространстве галереи в мае этого года был торжественно открыт для публики "Зал Памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Новый взгляд на старые пространства

В номинации "Лучший проект общественного пространства" победил проект создания социокультурной площадки TEXTIL в Ярославле на территории бывших складов хлопка и регенерация исторической части района, где они расположены. Победителем среди уже реализованных проектов общественного пространства стало благоустройство набережной реки Исеть в Екатеринбурге. Его авторам удалось превратить бетонную стену подземного паркинга, выходящего на набережную, в новый достопримечательный объект города, удобный для пешеходов, велосипедистов и маломобильных граждан.

Среди проектов ландшафтного дизайна победил Парк будущих поколений в Якутске (Республика Саха), который предполагает создание нескольких парковых зон вокруг площади в виде старинного якутского календаря, одновременно символизирующей главное божество народа саха - белое солнце. В номинации "Лучший студенческий архитектурный проект" победил проект кампуса Кораблестроительного университета и музея судостроения Балтийского флота. Он предусматривает создание новых общественных пространств для горожан и студентов на бывшей промышленно-портовой территории в исторической части Петербурга.

Среди студенческих проектов общественного пространства лучшим признан проект восстановления усадебно-паркового комплекса Нарышкиных в селе Пады Саратовской области. В настоящий момент комплекс является частью санатория, при этом усадьба-памятник второй половины XIX века не функционирует. В рамках проекта предлагается воссоздать сохранившиеся до наших дней постройки и разместить в них музей, мастерские и ресторан со смотровой площадкой для всесезонного развития курорта.

В единственной конкурсной категории с международным составом номинантов - "Лучший архитектурный проект музея" - жюри проголосовало в пользу проекта Научного музея роботов в Сеуле. Он предполагает, что на всех этапах выполнения работ по созданию музея - от проектирования до строительства и обслуживания - будут задействованы роботы. Таким образом "первая выставка музея начнет функционировать непосредственно на строительной площадке, где желающие смогут наблюдать за работой роботов", говорится в описании проекта на сайте конкурса.

О конкурсе

На церемонии в Петропавловской крепости было объявлено, что следующий, третий по счету конкурс "Золотой Трезини" (2020 года) приобретет международный статус, отметили организаторы.

Конкурс "Золотой Трезини" проходит с 2018 года при поддержке генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге. В прошлом году в нем участвовали около 170 номинантов. С 2019 года в конкурсе смогут принимать участие проекты не только из Петербурга, но и со всей России. Лучшие проекты пополнят собрание архитектурной графики Государственного музея истории Санкт-Петербурга, ставшего в 2019 году генеральным партнером "Золотого Трезини".