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Пушкинский музей будет участвовать в развитии проектов искусства в Нижегородской области

Большое количество совместных мероприятий с Пушкинским музеем в регионе запланировали на 2021 год, когда будет праздноваться 800-летие города

ТАСС, 28 ноября. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ им. Пушкина) будет принимать участие в развитии проектов в области искусства в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение в четверг подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор музея Марина Лошак.

"Задачи в рамках соглашения долгосрочные, стратегические, и мы ожидаем, что реальность покажет быстрые результаты тоже, поскольку соглашение представляет собой конкретную дорожную карту мероприятий", - прокомментировал Никитин.

Губернатор добавил, что соглашение ориентируется на 2021 год, когда Нижний Новгород будет праздновать 800-летие. "Там предусмотрено большое количество совместных мероприятий, которые, в частности, позволят познакомить нижегородцев и гостей города с коллекцией Пушкинского музея, перезагрузить музейную, культурную жизнь", - сообщил Никитин, добавив, что сотрудничество начнется в следующем году.

В свою очередь Лошак подчеркнула важность подписания, назвав соглашение с Нижегородской областью "браком по любви". "Я воспринимаю наше сотрудничество с Нижним Новгородом как некий пилотный проект, как может сотрудничать город с музеем. Потому что большая несправедливость в том, что люди, живущие вне Москвы, смотрят в телевизоре, что происходит, и хотят испытать то же самое", - заявила Лошак.

По ее словам, уже определено, что именно в Нижнем Новгороде представят работы номинантов премии семьи Герленов, которые являются единственными в мире коллекционерами современного рисунка на бумаге. Также в городе планируют провести выставку победителей премии Дюшан в области современного искусства.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьЛошак, Марина Девовна
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