{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Художник-мультипликатор Андрей Хржановский отметит 80-летие в кругу друзей и коллег

По словам Хржановского, сейчас он работает над завершением фильма и над изданием книги воспоминаний российских друзей знаменитого сценариста и художника Тонино Гуэрра

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Художник-мультипликатор, сценарист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии Андрей Хржановский, которому в субботу исполняется 80 лет, планирует встретить день рождения вместе со своими друзьями и коллегами.

"День рождения собираюсь отпраздновать в кругу друзей и сотрудников. Я продолжаю работать над завершением фильма и над изданием книги воспоминаний российских друзей Тонино Гуэрра, которому в будущем году в марте должно было исполнится 100 лет. Тонино Гуэрра - это знаменитый сценарист, художник, поэт, писатель, скульптор, автор сценариев, которые он писал для Микеланджело Антониони, Федерико Феллини и других известных режиссеров", - сказал он ТАСС.

Хржановский отметил, что одной из главных своих целей считает добиться достойного финансирования авторской анимации в России. "Мало делается для сохранения традиций великой российской анимационной школы и для восполнения кадрового голода. Этим занимается в основном школа-студия аниматоров и режиссеров "ШАР" и ВГИК. Есть потребность в увеличении количества бюджетных мест для обучения и финансирования отдельной строкой авторской анимации, потому что это наше национальное достояние. Если вы посмотрите рейтинги всех анимационных фестивалей, то призы получают только авторские фильмы", - подчеркнул аниматор.

Андрей Хржановский в 1862 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Льва Кулешова и Александры Хохловой. С того же года начал работать на киностудии "Союзмультфильм". С 1988 по 1990 год Хржановский возглавлял творческое объединение "Поиск" при "Союзмультфильме", был членом худсовета студии. В 1993 году совместно с Эдуардом Назаровым, Юрием Норштейном и Федором Хитруком организовал школу-студию "ШАР" для производства мультфильмов и подготовки профессиональных аниматоров, в которой на данный момент является преподавателем и заведующим кафедрой режиссуры анимационного фильма.

Является создателем лент: "Чудеса в решете", "Дом, который построил Джек", "Королевский бутерброд", "Жил-был Козявин". Среди своих работ особо выделяет "пушкиниану" - мультфильмы по мотивам творчества Александра Пушкина "В мире басен" и "День чудесный", а также биографическую трилогию "Я к вам лечу воспоминаньем…", "И с вами снова я…" и "Осень" на основе рисунков и черновиков поэта, в 1987 году объединенную в один полнометражный фильм "Любимое мое время".

Кроме того, ему принадлежат фильмы на основе рисунков Сергея Бархина ("Лев с седой бородой"), Федерико Феллини ("Долгое путешествие"), Иосифа Бродского ("Полтора кота"). Впоследствии замысел получил развитие в полнометражном фильме "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину". Все четыре фильма были отмечены кинопремиями "Ника", а также различными международными премиями.

Теги
РоссияФеллини, ФедерикоБродский, Иосиф АлександровичНорштейн, Юрий БорисовичХитрук, Федор СавельевичПушкин, Александр Сергеевич
Реклама на ТАСС
Александр Титель к своему 70-летию поставил в МАМТ оперетту "Зимний вечер в Шамони"
В новом спектакле звучит музыка признанных классиков жанра. За дирижерским пультом - Уильям Лейси
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС