Художник-мультипликатор Андрей Хржановский отметит 80-летие в кругу друзей и коллег

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Художник-мультипликатор, сценарист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии Андрей Хржановский, которому в субботу исполняется 80 лет, планирует встретить день рождения вместе со своими друзьями и коллегами.

"День рождения собираюсь отпраздновать в кругу друзей и сотрудников. Я продолжаю работать над завершением фильма и над изданием книги воспоминаний российских друзей Тонино Гуэрра, которому в будущем году в марте должно было исполнится 100 лет. Тонино Гуэрра - это знаменитый сценарист, художник, поэт, писатель, скульптор, автор сценариев, которые он писал для Микеланджело Антониони, Федерико Феллини и других известных режиссеров", - сказал он ТАСС.

Хржановский отметил, что одной из главных своих целей считает добиться достойного финансирования авторской анимации в России. "Мало делается для сохранения традиций великой российской анимационной школы и для восполнения кадрового голода. Этим занимается в основном школа-студия аниматоров и режиссеров "ШАР" и ВГИК. Есть потребность в увеличении количества бюджетных мест для обучения и финансирования отдельной строкой авторской анимации, потому что это наше национальное достояние. Если вы посмотрите рейтинги всех анимационных фестивалей, то призы получают только авторские фильмы", - подчеркнул аниматор.

Андрей Хржановский в 1862 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Льва Кулешова и Александры Хохловой. С того же года начал работать на киностудии "Союзмультфильм". С 1988 по 1990 год Хржановский возглавлял творческое объединение "Поиск" при "Союзмультфильме", был членом худсовета студии. В 1993 году совместно с Эдуардом Назаровым, Юрием Норштейном и Федором Хитруком организовал школу-студию "ШАР" для производства мультфильмов и подготовки профессиональных аниматоров, в которой на данный момент является преподавателем и заведующим кафедрой режиссуры анимационного фильма.

Является создателем лент: "Чудеса в решете", "Дом, который построил Джек", "Королевский бутерброд", "Жил-был Козявин". Среди своих работ особо выделяет "пушкиниану" - мультфильмы по мотивам творчества Александра Пушкина "В мире басен" и "День чудесный", а также биографическую трилогию "Я к вам лечу воспоминаньем…", "И с вами снова я…" и "Осень" на основе рисунков и черновиков поэта, в 1987 году объединенную в один полнометражный фильм "Любимое мое время".

Кроме того, ему принадлежат фильмы на основе рисунков Сергея Бархина ("Лев с седой бородой"), Федерико Феллини ("Долгое путешествие"), Иосифа Бродского ("Полтора кота"). Впоследствии замысел получил развитие в полнометражном фильме "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину". Все четыре фильма были отмечены кинопремиями "Ника", а также различными международными премиями.