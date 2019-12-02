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Вышел тизер нового фильма о Бонде

"Не время умирать" станет последним фильмом, где агента 007 сыграл Дэниел Крэйг
' James Bond 007/YouTube'

Короткий тизер картины "Не время умирать", ставшей 25-м фильмом в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде, появился на официальном YouTube-канале франшизы.

В 14-секундном ролике, в частности, показаны кадры с Дэниелом Крэйгом, который сыграл Бонда в последний раз. Всего Крейг сыграл агента 007 в пяти фильмах.

Полноценный трейлер картины появится в среду. 

"Не время умирать" выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года.

Ранее газета The Daily Mail писала, что в начале фильма покажут отошедшего от дел Бонда, который наслаждается мирной жизнью на Ямайке. Отправиться на последнее задание, чтобы найти похищенного ученого, его убедит старый знакомый - агент ЦРУ Феликс Лейтер, роль которого вновь исполнит американец Джеффри Райт. Противостоять Бонду будет злодей, обеспокоенный вопросами экологии, в исполнении Рами Малека. Съемки фильма завершились в конце октября.

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