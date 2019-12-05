В Петербурге простились с народным артистом России Марисом Янсонсом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Последние почести всемирно известному дирижеру, народному артисту России Марису Янсонсу отдали в четверг петербуржцы и музыкальные деятели из разных стран мира. Церемония прощания прошла в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Над сценой был установлен портрет дирижера из тех времен, когда он работал в Ленинградской филармонии. Возле гроба были выложены российские и зарубежные награды музыканта. На сцене в полном составе играл музыкальную классику Академический филармонический оркестр.

Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Мы прощаемся с великим музыкантом, который всю жизнь посвятил нашему городу и остался до конца верен ему. Его любили и принимали везде. Но все знали, что он представляет Ленинград-Петербург", - отметил глава города, передавший глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис, произнесший свою речь на двух языках, заверил: "Мы сделаем все, чтобы память о Марисе Янсонсе в Латвии жила вечно". О любви японских любителей музыки к редкому дару Мариса Янсонса сказала представитель агентства Japan Arts Момоко Серидзава. Маэстро был первым из зарубежных дирижеров, кто получил в 1986 году приглашение выступить в новом токийском концертном зале Санкори Холл. И на этой площадке в знак глубокого уважения к музыканту был дан концерт его памяти.

Достоинство и благородство отличали Янсонса и на сцене, и в жизни. Об этом говорили представитель агентства Productions Internationales Flbert Safrati Вони Сарфати (Франция), концертмейстер Симфонического оркестра Баварского радио Антон Бараховский, генеральный директор Королевского оркестра Консертгебау (Нидерланды) Ян Раес, сказавший что "Марис Янсонс навсегда останется огромным счастьем нашей жизни". Такую память о себе оставил Янсонс в этих коллективах, с которыми сотрудничал многие годы. Телеграмму соболезнования прислали музыканты Питтсбургского симфонического оркестра (США), сохранившие добрую память о дирижере по совместной работе.

Одним из самых знаменитых выпускников Санкт-Петербургской консерватории назвал Мариса Янсонса ректор старейшего музыкального вуза России Алексей Васильев, отметивший, что дирижер не порывал связи с альма матер, работал со студенческим оркестром и участвовал в постановке оперы "Кармен" в консерваторском театре.

Послания и соболезнования

На гражданской панихиде прозвучали строки из воспоминаний Мстислава Ростроповича, который одним из первых по достоинству оценил огромный дар Мариса Янсонса, как художника и человека. Телеграммы с соболезнованиями прислали Большой театр России, Московская филармония, Венская филармония, дирижер Юрий Симонов, пианистка Элисо Вирсаладзе.

В музыкальном сопровождении церемонии прощания, помимо оркестрантов Петербургской филармонии, приняли участие Струнный квинтет и Медный духовой квартет Симфонического оркестра Баварского радио. Прозвучали отрывки из произведений Чайковского, Бетховена, Малера, Шостаковича, входивших в репертуар российского дирижера. Музыканты филармонии первым простились с маэстро.

Через несколько дней после церемонии прощания, 9 декабря, Мариса Янсонса похоронят в историческом некрополе "Литераторские мостки" в Санкт-Петербурге.

О дирижере

Марис Янсонс, сын и продолжатель дела своего отца - народного артиста СССР Арвида Янсонса, родился в 1943 году в Риге. В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил Ленинградсукую консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. Также он обучался в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.

С 1979 по 2000 год Марис Янсонс был главным дирижером оркестра филармонии Осло, а также являлся главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1992-1997) и музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004). В 2005 году Марис Янсонс получил главную музыкальную премию мира "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Дмитрия Шостаковича.