Денис Мацуев выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Мариса Янсонса

"Ушел один из самых гениальных и добрых людей на свете. Марис Янсонс. Ушла эпоха, ушла легенда", - написал музыкант на своей странице в Facebook.

Дирижер умер в Санкт-Петербурге от сердечной недостаточности. Мацуев сообщил, что в воскресенье вместе с Янсонсом должен был принимать участие в концерте в Венской филармонии. "Мы с оркестром приняли решение, что откроем его не концертом Чайковского, а любимым произведением дорогого маэстро - этюдом-картиной Рахманинова ля-минор "Море и чайки", - написал он.

"Большая потеря" для музыкального искусства

Свои соболезнования также принес народный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории, композитор Сергей Слонимский.

"Это большая потеря, совершенно неожиданная и незаменимая. Марис Янсонс был достойным продолжателем дирижерской династии, мировую известность которой принес его отец - великий дирижер Арвид Янсонс. Я прекрасно был знаком с Марисом, когда он был еще ребенком. Это был очень темпераментный мальчик, которого в то время интересовала современная музыка", - сказал он.

Говоря о своеобразии художественного почерка маэстро, композитор отметил, что это был очень тонкий и артистичный дирижер. "Он превосходно дирижировал симфонии Малера и одновременно превосходно дирижировал вальсы Штрауса. Его репертуар был преимущественно романтический, и он был необыкновенно пластичен и обаятелен в трактовках", - отметил Сергей Слонимский, добавив, что ему очень грустно от этой потери.

Работая за рубежом, Марис Янсонс более 10 лет возглавляя Королевский оркестр Концертгебау, более 15 лет стоя во главе Симфонического оркестра Баварского радио, и все эти годы он не порывал связи с Петербургом, называя себя петербуржцем. В числе его наград - почетный знак "За заслуги перед Петербургом", которого он был удостоен по случаю своего 70-летия, "Большая музыкальная премия Латвии", премия "Балтийская звезда" за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона, золотая медаль Королевского филармонического общества (Великобритания).

Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге. В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. Также он обучался в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.

Кроме того, с 1979 по 2000 год Марис Янсонс был главным дирижером оркестра филармонии Осло, а также являлся главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1992-1997) и музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004).