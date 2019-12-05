{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Улицкая представила новую книгу "О теле души"

Писательница исследовала тему смерти, а также впервые опубликовала свои стихи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Писательница Людмила Улицкая на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction представила в четверг новую книгу "О теле души". В ней автор исследовала тему смерти, а также впервые опубликовала свои стихи.

На эту тему
О простых людях с непростой судьбой. Отрывок из книги Людмилы Улицкой "О теле души"

"В книге два цикла, первый - "Подружки". Без дружбы мы не выживали в советское время, мы были очень нужны друг другу, и рассказы цикла как раз об этом, - отметила она на встрече с читателями в Гостином дворе. - Второй цикл - о теле души и пограничных областях, к которым мы приближаемся".

"Все люди рождаются бессмертными, идея смерти приходит позже. Когда ребенок видит смерть собачки на улице, например, происходит инициация, потом приходит осознание того, что все мы смертны. Я подошла близко к этой границе, поэтому эта тема мне очень интересна. Также в книгу вошли стихи, это первый подобный случай в моей жизни", - поделилась Улицкая.

Людмила Улицкая - российская писательница, переводчик и сценарист. Среди ее произведений - "Казус Кукоцкого", "Ниоткуда с любовью", "Сквозная линия", "Даниэль Штайн, переводчик". Она является лауреатом премий "Русский Букер" (2001) и "Большая книга" (2007, 2016). Произведения Улицкой переведены не менее чем на 25 языков.

Теги
РоссияУлицкая, Людмила Евгеньевна
Реклама на ТАСС
БДТ показал в Петербурге мировую премьеру спектакля Яна Фабра "Воскрешение Кассандры"
Работа включена в программу фестиваля "Любовь - это высшая сила"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС