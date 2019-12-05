Улицкая представила новую книгу "О теле души"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Писательница Людмила Улицкая на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction представила в четверг новую книгу "О теле души". В ней автор исследовала тему смерти, а также впервые опубликовала свои стихи.

"В книге два цикла, первый - "Подружки". Без дружбы мы не выживали в советское время, мы были очень нужны друг другу, и рассказы цикла как раз об этом, - отметила она на встрече с читателями в Гостином дворе. - Второй цикл - о теле души и пограничных областях, к которым мы приближаемся".

"Все люди рождаются бессмертными, идея смерти приходит позже. Когда ребенок видит смерть собачки на улице, например, происходит инициация, потом приходит осознание того, что все мы смертны. Я подошла близко к этой границе, поэтому эта тема мне очень интересна. Также в книгу вошли стихи, это первый подобный случай в моей жизни", - поделилась Улицкая.

Людмила Улицкая - российская писательница, переводчик и сценарист. Среди ее произведений - "Казус Кукоцкого", "Ниоткуда с любовью", "Сквозная линия", "Даниэль Штайн, переводчик". Она является лауреатом премий "Русский Букер" (2001) и "Большая книга" (2007, 2016). Произведения Улицкой переведены не менее чем на 25 языков.