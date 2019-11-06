О простых людях с непростой судьбой. Отрывок из книги Людмилы Улицкой "О теле души"

Людмила Улицкая не хотела быть писательницей, она хотела заниматься наукой, как ее родители. Училась в МГУ на биофаке, работала в лаборатории, а потом занялась переводами текстов с монгольского языка. Так у нее появилось увлечение литературой. Сейчас за плечами больше двух десятков книг и множество рассказов, которые завоевали не только престижные профессиональные награды, но и любовь читателей со всего мира.

"О теле души" — это сборник рассказов о простых людях, как мы с вами. Например, о девочке Жене, которая, сама того не ведая, угадывала будущие тенденции, хотя просто старалась одеваться практично и по средствам. Или, например, про игрушечную собачку Аву, которая пережила несколько поколений в семье. Сначала она принадлежала маленькой девочке (которая и нарекла ее таким именем), потом ее двоюродным братьям, а потом — ее дочке. Собачке уже придумали другое имя, отгрызли, а потом пришили новый глаз. Первая хозяйка с горечью смотрит на игрушку и думает, что бабушки, которая сделала столь важный, как оказалось, подарок, уже нет, а собачка — вот она, путешествует по семье.

Этот отрывок — начало рассказа "Серпантин", который писательница посвятила памяти Кати Геневой — филологу, одному из авторов Большой советской энциклопедии.

Главная героиня "Серпантина" — Надежда Георгиевна, она работает в библиотеке, у нее прекрасная память и твердый характер. Когда в ее консервативный мир приходят компьютеры, она не открещивается от них, а с интересом исследует новинку. У нее двое прекрасных любящих детей, есть замечательные внуки. Но жизнь — это не бесконечная белая полоса.