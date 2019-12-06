На Ставрополье в 2020 году построят визит-центр Бештаугорского заказника

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Визит-центр Бештаугорского заказника - одного из самых крупных на Ставрополье - построят в 2020 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"В первом полугодии 2020 года будет реализован проект строительства визит-центра Бештаугорского заказника. Это один из самых крупных заказников на Ставрополье, 70% его территории находится на Кавминводах. При этом в его границах расположен Второафонский монастырь, так что экотуризм здесь можно совмещать с паломничеством", - сказал Трухачев.

Успенский Второафонский монастырь на горе Бештау был основан в 1904 году русскими монахами, прибывшими со Святой Горы Афон на Кавказ. Рядом с монастырем есть площадка, на которой планируется сделать кемпинг, обустроить к нему подъездные пути, добавил министр. Все связанные с этим вопросы сейчас проходят согласование.

"Также планируем реализовать в городе-курорте Железноводске проект по созданию этнографического поселения в русском стиле XVI-XVII веков, разработана концепция проекта, определяем конкретную территорию и механизмы его реализации. На территории предполагается размещение музейного комплекса поселения (муляжа избы), лавки здоровья, демонстрационных мастерских, русской бани, церкви, ветряной мельницы. На участках, свободных от сооружений, предусмотрено озеленение - газоны с посевом многолетних трав, древесно-кустарниковая растительность", - рассказал министр.

Он сообщил, что параллельно будет воссоздано несколько исторических поселений сармато-скифского периода на территории Кавминвод.

"Продолжаем работы в районе станице Боргустанской, планируем, что в 2020-2021 годах здесь появится казачий хутор. Инвестор определен, ведутся переговоры, в том числе по вопросам развития агротуризма. В рамках проекта будет сделана казачья хата, музейно-выставочное пространство и организованы конные прогулки", - сказал Трухачев.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7268691.