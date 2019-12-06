{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье в 2020 году построят визит-центр Бештаугорского заказника

Также в Железноводске планируется реализовать проект по созданию этнографического поселения в русском стиле XVI-XVII веков

ПЯТИГОРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Визит-центр Бештаугорского заказника - одного из самых крупных на Ставрополье - построят в 2020 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"В первом полугодии 2020 года будет реализован проект строительства визит-центра Бештаугорского заказника. Это один из самых крупных заказников на Ставрополье, 70% его территории находится на Кавминводах. При этом в его границах расположен Второафонский монастырь, так что экотуризм здесь можно совмещать с паломничеством", - сказал Трухачев.

Успенский Второафонский монастырь на горе Бештау был основан в 1904 году русскими монахами, прибывшими со Святой Горы Афон на Кавказ. Рядом с монастырем есть площадка, на которой планируется сделать кемпинг, обустроить к нему подъездные пути, добавил министр. Все связанные с этим вопросы сейчас проходят согласование.

"Также планируем реализовать в городе-курорте Железноводске проект по созданию этнографического поселения в русском стиле XVI-XVII веков, разработана концепция проекта, определяем конкретную территорию и механизмы его реализации. На территории предполагается размещение музейного комплекса поселения (муляжа избы), лавки здоровья, демонстрационных мастерских, русской бани, церкви, ветряной мельницы. На участках, свободных от сооружений, предусмотрено озеленение - газоны с посевом многолетних трав, древесно-кустарниковая растительность", - рассказал министр.

Он сообщил, что параллельно будет воссоздано несколько исторических поселений сармато-скифского периода на территории Кавминвод.

"Продолжаем работы в районе станице Боргустанской, планируем, что в 2020-2021 годах здесь появится казачий хутор. Инвестор определен, ведутся переговоры, в том числе по вопросам развития агротуризма. В рамках проекта будет сделана казачья хата, музейно-выставочное пространство и организованы конные прогулки", - сказал Трухачев.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7268691.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
"Ъ": Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова "Содержанки"
Сериал станет первым российским контентом в категории Originals and Exclusives
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС