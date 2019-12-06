Капитан Марвел и Джокер. IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейшая в мире база данных и сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) представила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года. Список составлен, основываясь на данных еженедельного чарта STARmeter IMDbPro, который формируется исходя из фактических просмотров страниц актеров на сайте.
Первое место заняла звезда фильма "Капитан Марвел" Бри Ларсон. Картина собрала более $1 млрд в прокате. Ларсон также сыграла супергероиню в фильме "Мстители: Финал", собравшем более $2,7 млрд в прокате.
Второе место досталось актрисе Эрин Мориарти, сыгравшей главную женскую героиню в сериале "Пацаны" (The Boys), вышедшем на стриминговом сервисе Amazon Prime в конце июля. Мориарти весь август возглавляла чарт STARmeter. Тройку замыкает Эмилия Кларк из "Игры престолов".
В топ-10 также вошли Наоми Скотт ("Аладдин", "Ангелы Чарли"), Дейкр Монтгомери ("Очень странные дела"), Захари Леви ("Шазам"), Киану Ривз (в 2019 году пользователи проявляли к нему интерес из-за "Джона Уика 3", "Истории игрушек 4" и "Между двумя папоротниками"), Роза Салазар ("Алита: Боевой ангел", "Птичий короб", "Отмена"), Марго Робби ("Однажды... в Голливуде", "Скандал", также к ней проявляли интерес из-за трейлеров фильма о Харли Квин, который выйдет в 2020 году) и Хоакин Феникс ("Джокер").