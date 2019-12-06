Капитан Марвел и Джокер. IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейшая в мире база данных и сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) представила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года. Список составлен, основываясь на данных еженедельного чарта STARmeter IMDbPro, который формируется исходя из фактических просмотров страниц актеров на сайте.

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Первое место заняла звезда фильма "Капитан Марвел" Бри Ларсон. Картина собрала более $1 млрд в прокате. Ларсон также сыграла супергероиню в фильме "Мстители: Финал", собравшем более $2,7 млрд в прокате.

Второе место досталось актрисе Эрин Мориарти, сыгравшей главную женскую героиню в сериале "Пацаны" (The Boys), вышедшем на стриминговом сервисе Amazon Prime в конце июля. Мориарти весь август возглавляла чарт STARmeter. Тройку замыкает Эмилия Кларк из "Игры престолов".

В топ-10 также вошли Наоми Скотт ("Аладдин", "Ангелы Чарли"), Дейкр Монтгомери ("Очень странные дела"), Захари Леви ("Шазам"), Киану Ривз (в 2019 году пользователи проявляли к нему интерес из-за "Джона Уика 3", "Истории игрушек 4" и "Между двумя папоротниками"), Роза Салазар ("Алита: Боевой ангел", "Птичий короб", "Отмена"), Марго Робби ("Однажды... в Голливуде", "Скандал", также к ней проявляли интерес из-за трейлеров фильма о Харли Квин, который выйдет в 2020 году) и Хоакин Феникс ("Джокер").