Девяностые, гранж и котик: первый фильм о женщине-супергерое в киновселенной Marvel

Компания Marvel затянула со своим первым фильмом про женщину-супергероя. DС во главе с Sony опередили ее на целых два года и гораздо удачнее попали в феминистскую волну Me too. От "Капитана Марвел" уже ждут не проговаривания каких-то базовых принципов равноправия полов, а мощную историю про women’s empowerment. Хотя в большинстве стран, и в России в том числе, и до соблюдения базовых принципов еще далеко.
Такое ответственное задание доверили независимым режиссерам и сценаристам Анне Боден и Райану Флеку (работали вместе над фильмами "Полу-Нельсон" и "Сахар"). Они прошли примерно тот же путь, что и режиссер "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс из вселенной DC: начинали с независимого кино, а потом перешли на телевидение.
Наставник Верс, капитан отряда "Звездная сила" Йон-Рогг (Джуд Лоу), учит ее драться и никогда не давать волю эмоциям. На первом же задании ее берут в плен скруллы во главе с Талосом (Бен Мендельсон), с которыми яростно сражаются Кри. К удивлению Верс, захватчики знают про нее больше, чем она сама, и когда они начинают рыться в ее воспоминаниях, она понимает, что может узнать, кто она есть на самом деле. Все пути, как обычно, ведут на Землю, где идет 1995 год. В моде гранж и TLC, видеопрокаты еще не погорели, а агенты организации Щ.И.Т. Ник Фьюри (хорошо омоложенный Сэмюэл Л. Джексон) и Фил Колсон (плохо омоложенный Кларк Грегг) не верят в существование инопланетян. Все остальные повороты сюжета, как это обычно бывает у Marvel, — сплошной спойлер.
История про то, как сильная и зависимая становится сильной и независимой, казалось бы, лежит на поверхности, но по-прежнему актуальна. В фильме даже есть непременный атрибут всех шуток про "сильных и независимых женщин" — кот Гуся, с котором Верс, кстати, практически не контактирует. Видимо, из-за аллергии Ларсон на кошачью шерсть. Зато с ним беспрестанно милуется Фьюри, который предстает не мрачным одноглазым мужиком, а легким на подъем агентом с чувством юмора и слабостью к котикам. У Джексона с Ларсон формируется любопытная химия на экране, ну а отношения Фьюри с Гусей похожи на начало нового романа. Хотя, конечно, сразу возникает вопрос, где космическая котя пряталась все остальные фильмы Marvel и что, собственно, делала сама Капитан, пока ее соратники боролись с Таносом. Это еще более интересно в свете того, что сила у Капитана, судя по всему, о-го-го, так что ее помощь могла бы оказаться существенной. Все-таки практически невозможно вшить приквел в уже существующую киновселенную, насчитывающую два десятка фильмов, без видимых швов.
Marvel традиционно подходит к снаряду в более веселом и легком ключе, чем вечно насупленный и мрачный DC: шутки здесь больше удачные, чем неудачные, культ 90-х и много песен с женским вокалом. "Капитан Марвел", по сути, как и любой супергеройский фильм, говорит об обретении индивидуальности и уверенности в себе.
Драматургия в фильме довольно примитивна: в детстве у Верс были проблемы с отцом, который не любил ее бесшабашные выходки, в летной школе ее гнобили парни-однокурсники, но каждый раз, когда она падала, она находила в себе силы подняться. Сказать, что у "Капитана Марвел" есть яркая индивидуальность, как у, например, "Стражей галактики", "Железного человека" или третьей части "Тора", к сожалению, нельзя. Все-таки независимым режиссерам не удалось не завязнуть в спандексе и спецэффектах. Хотя, если честно, не могу сказать, что какая-то невероятная оригинальность есть у восхваляемой прессой "Чудо-женщины" Дженкинс. Она скорее удачно попала в тренд, нежели сказала что-то новое в супергеройском кинематографе. При этом не могу согласиться с критиками, которые утверждают, что индивидуальности нет у самой Капитана Марвел: она веселая, безбашенная, смелая, умная и уверенная в себе настолько, чтобы отказать своему наставнику и всем нам в финальной битве. Это освежает.