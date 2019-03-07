Девяностые, гранж и котик: первый фильм о женщине-супергерое в киновселенной Marvel

Компания Marvel затянула со своим первым фильмом про женщину-супергероя. DС во главе с Sony опередили ее на целых два года и гораздо удачнее попали в феминистскую волну Me too. От "Капитана Марвел" уже ждут не проговаривания каких-то базовых принципов равноправия полов, а мощную историю про women’s empowerment. Хотя в большинстве стран, и в России в том числе, и до соблюдения базовых принципов еще далеко. Такое ответственное задание доверили независимым режиссерам и сценаристам Анне Боден и Райану Флеку (работали вместе над фильмами "Полу-Нельсон" и "Сахар"). Они прошли примерно тот же путь, что и режиссер "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс из вселенной DC: начинали с независимого кино, а потом перешли на телевидение.

В "Капитане Марвел" Боден и Флек решают избежать стандартной истории про то, как человек обретает суперспособности и становится супергероем, поэтому переворачивают все с ног на голову и рассказывают о том, как потерявшая память воин Верс (Бри Ларсон) с планеты могущественной расы Кри обретает свою человеческую сущность

Наставник Верс, капитан отряда "Звездная сила" Йон-Рогг (Джуд Лоу), учит ее драться и никогда не давать волю эмоциям. На первом же задании ее берут в плен скруллы во главе с Талосом (Бен Мендельсон), с которыми яростно сражаются Кри. К удивлению Верс, захватчики знают про нее больше, чем она сама, и когда они начинают рыться в ее воспоминаниях, она понимает, что может узнать, кто она есть на самом деле. Все пути, как обычно, ведут на Землю, где идет 1995 год. В моде гранж и TLC, видеопрокаты еще не погорели, а агенты организации Щ.И.Т. Ник Фьюри (хорошо омоложенный Сэмюэл Л. Джексон) и Фил Колсон (плохо омоложенный Кларк Грегг) не верят в существование инопланетян. Все остальные повороты сюжета, как это обычно бывает у Marvel, — сплошной спойлер.

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История про то, как сильная и зависимая становится сильной и независимой, казалось бы, лежит на поверхности, но по-прежнему актуальна. В фильме даже есть непременный атрибут всех шуток про "сильных и независимых женщин" — кот Гуся, с котором Верс, кстати, практически не контактирует. Видимо, из-за аллергии Ларсон на кошачью шерсть. Зато с ним беспрестанно милуется Фьюри, который предстает не мрачным одноглазым мужиком, а легким на подъем агентом с чувством юмора и слабостью к котикам. У Джексона с Ларсон формируется любопытная химия на экране, ну а отношения Фьюри с Гусей похожи на начало нового романа. Хотя, конечно, сразу возникает вопрос, где космическая котя пряталась все остальные фильмы Marvel и что, собственно, делала сама Капитан, пока ее соратники боролись с Таносом. Это еще более интересно в свете того, что сила у Капитана, судя по всему, о-го-го, так что ее помощь могла бы оказаться существенной. Все-таки практически невозможно вшить приквел в уже существующую киновселенную, насчитывающую два десятка фильмов, без видимых швов. Marvel традиционно подходит к снаряду в более веселом и легком ключе, чем вечно насупленный и мрачный DC: шутки здесь больше удачные, чем неудачные, культ 90-х и много песен с женским вокалом. "Капитан Марвел", по сути, как и любой супергеройский фильм, говорит об обретении индивидуальности и уверенности в себе.

Режиссеры буквально стирают своей героине личность, а потом весь фильм ее восстанавливают, и собственный голос у Верс начинает пробиваться постепенно, как первые ростки через промерзлую землю. Она становится супергероем, когда наконец-то сбрасывает установки, навязываемые обществом (в данном случае Кри и капитаном Йон-Роггом), и позволяет себе быть самой собой