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Медведев назвал спектакли с участием Фрейндлих символом культурной столицы

Поклонниками таланта актрисы являются миллионы зрителей как в России, так и за рубежом, отметил премьер-министр

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летним юбилеем и отметил, что спектакли с ее участием стали символом Санкт-Петербурга как культурной столицы и привлекают туда многих ценителей театрального искусства. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте правительства.

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"Вы обладаете уникальным актерским талантом - ярким, многогранным, удивительно щедрым. Каждая из ролей, которые Вы сыграли в кино и в театре, легендарном БДТ, - это открытие", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что поклонниками таланта актрисы являются миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

"Вы всегда поддерживаете молодых актеров, которым выпадает счастье работать вместе с Вами в театре и кино. Служите для коллег, для всех, кто Вас знает и любит, образцом интеллигентности, искренности, человеческого достоинства", - добавил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСанкт-ПетербургФрейндлих, Алиса Бруновна
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